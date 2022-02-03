مصر تنتزع فوزاً ثميناً من الكاميرون وتتأهل للمباراة النهائية لأمم إفريقيا

تأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، بعد انتزاعه لفوز ثمين امام المنتخب الكاميروني صاحب الأرض.

وانتقل الفريقان للعب أوقات إضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، والتي انتهت بدورها من دون أهداف، ليواجه الفريقان بعضهما في ركلات الترجيح.

وكانت أبرز فرصة للكاميرون ضربة رأس مايكل نجادو نجادجي ارتدت من القائم في الشوط الأول، بينما أهدر محمد صلاح انفرادا بالحارس أندريه أونانا في بداية الشوط الثاني.

وكان حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل الخيار الثاني في حراسة مرمى مصر، وشارك اضطراريا بعد إصابة محمد الشناوي في دور الـ16.

وأصيب أبو جبل أمام المغرب ولم يكمل اللقاء السابق، لكنه تعافى سريعا ليشارك اليوم.

وكان من الممكن أن تسجل الكاميرون في الشوط الأول من ركلتين ركنيتين متتاليتين، لكن ضربة رأس المدافع مايكل نجادو نجادجي ارتدت من القائم في الدقيقة 18، وبعدها بدقيقة أهدر نفس اللاعب فرصة خطيرة بعد تعثر غريب أمام المرمى.

وأتيحت لمحمد صلاح أخطر محاولة لمصر بتسديدة مبكرة فوق المرمى.

واستغل نجم ليفربول تمريرة خاطئة لينفرد بالحارس أندريه أونانا الذي تقدم وأجهض الخطر بعد عشر دقائق من الشوط الثاني.

ورد صمويل جويه أوم بتسديدة قوية من مسافة بعيدة لامست قائم الحارس أبو جبل الذي خضع للعلاج أكثر من مرة في اللقاء.

وتعرض البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب مصر، للطرد في الدقائق الأخيرة للاحتجاج على قرارات الحكم الغامبي بكاري جاساما الذي اعترض الاتحاد المصري على تعيينه قبل اللقاء.

وفي الشوط الإضافي الأول سدد صلاح كرة خطيرة بجوار القائم بعد تمريرة البديل رمضان صبحي.

وأفلت صبحي من الرقابة في نهاية الشوط الإضافي الثاني ومرر كرة عرضية خطيرة، لكن لم تجد من يحولها للمرمى.

وعند اللجوء لركلات الترجيح تفوق أبو جبل في منع ركلتي هارولد موكودي وجيمس ليا سيليكي، بينما سدد كلينتون نجي آخر ركلة خارج المرمى، فيما أحرز فينسن أبو بكر الركلة الوحيدة الناجحة في البداية.

ومن مصر سدد أحمد سيد (زيزو) ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين ثلاث ركلات ناجحة.