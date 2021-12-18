مصر.. فك لغز “فتاة بنها” المختفية

أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية العثور على “فتاة بنها” المختفية، جثة هامدة مع وجود حبل حول رقبتها وعدم وجود إصابات واضحه بالجثمان.

وفي التفاصيل، عثر الأمن المصري على جثة فتاة تدعى هايدي من قرية “كفر عامر رضوان”، بمركز كفر شكر، ملقاة على الطريق الحر “بنها شبرا” في نطاق مركز بنها، حيث كشفت المعاينة وجود حبل حول رقبة الفتاة وعدم وجود إصابات واضحه بالجثمان، وجرى نقلها للمستشفى، بينما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وكشفت معاينة رجال الشرطة وجود حبل فى رقبتها وعدم وجود إصابات واضحة فى الجثمان وأنها توفيت نتيجة الخنق وجارى فحص الواقعة لتحديد مرتكبها، كما كشفت التحريات أن المتوفاة شابة تبلغ من العمر 20 عاما وتغيبت فجأة أمس وأنها من أسرة بسيطة بالقرية وليس لها أى عداوات أو مشكلات مع أحد ولم يظهر عليها قبيل الحادث أى شيء غريب أو مريب.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وأخطرت جهات التحقيق التى أمرت بندب الطب الشرعى لكشف غموض الحادث، وبيان ملابسات الوفاة وطريقتها، وسؤال أهل المتوفاة وفحص علاقتها وآخر مرة ظهرت فيها قبل اختفائها واكتشاف الواقعة وطلب تحريات المباحث لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية فى الواقعة.

وكانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا بورود بلاغ باختفاء فتاة تدعى هايدي من قرية كفر عامر رضوان، عقب خروجها للعمل بإحدى العيادات ببنها.

هذا وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض هذه الواقعة الأليمة.