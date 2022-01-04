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مصر.. نشر صور جديدة للمتهمين في انتحار الفتاة بسبب صور فاضحة

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 4 - يناير - 2022 6:40 مساءً

مصر

اليوم السابع
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نشرت وسائل الإعلام المصرية صور الشابين المتهمين في قضية الصور المفبركة للطالبة بسنت خالد، التي انتحرت نتيجة تعرضها للابتزاز.

ونجحت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في القبض على شخصين متهمين في واقعة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية والتي هزت الرأي العام.

وشهدت قرية كفر يعقوب بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مصرع فتاة في العقد الثاني إثر تناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال “حبة الغلة السامة”، وأكد والدها أنها كانت تعاني من حالة نفسية سيئة لقيام بعض الأشخاص بابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها من خلال صور مفبركة ونشرها وتداول صورتها عبر أهالي القرية.

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