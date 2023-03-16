مصطفى شعبان لصوت بيروت إنترناشونال: لا أنظر إلى المنافسة بل أركز في عملي

يستعد النجم المصري مصطفى شعبان لعرض مسلسله الجديد “بابا المجال” في شهر رمضان المقبل والذي يقدم فيه شخصية مميزة وعنها يقول لـ ” صوت بيروت إنترناشونال” “يتناول المسلسل الرمضاني الجديد “بابا المجال” العديد من القضايا التي تخص الشباب، لم يتم تسليط الضوء عليها من قبل، وأخرى من واقع المجتمع، لنرى في الإعلان التشويقي الذي طُرح مؤخرًا مدلولات درامية عما تحاول أحداث المسلسل التعبير عنه، ومنها جملة على لسان بطل العمل مصطفى شعبان أو “زين” يقول فيها: “اللي ياكل الحرام.. الحرام ياكله”.

ويضيف “إنها تجربة درامية جديدة للغاية، فشخصية “زين” تمر بالعديد من المراحل والأحداث، منها دخوله السجن، وهذا لا يدل على أنه مجرم أو ظالم، فالسجن يجمع الظالم والمظلوم.

وأضاف “شعبان” أن اسم “بابا المجال” يعبر عن الشخصية التي يجسدها، بمعنى أنها متميزة في مجال عملها، مثلما قيل في الإعلان التشويقي: “في كارنا مفيش مقارنة”، موضحًا أنه تحمّس للفكرة في البداية، والتي تم تطويرها والعمل عليها منذ البداية من خلال ورشة كتابة حتى نضجت وأصبحت فكرة متكاملة.

العالم العربي

رغم أن الموضوع من بيئة شعبية مصرية، يوضح مصطفى شعبان أنه موجه إلى قطاع عام وعريض من الجمهور على مستوى العالم العربي وليس في مصر فقط، والفكرة الرئيسية تهم أغلب عناصر وفئات المجتمع ويتم تقديمها بطريقة شيقة مناسبة لشهر رمضان.

ويرى أن المسلسل يميزه أنه قصة شعبية تلمس كل شخص في الشارع، سواء كان يقطن في منطقة شعبية أو لا، لافتًا إلى أن حلقات العمل تشهد مباراة تمثيلية مع نجوم متميزين، منهم سوسن بدر، ورياض الخولي، وجومانة مراد، وباسم سمرة، وسهر الصايغ، ونسرين أمين.

أما عن المنافسة في رمضان المقبل وسط عدد كبير من الأعمال الفنية، قال إنه لا ينظر إلى المنافسة، ولكنه دائمًا يركز في منطقته وما يقدمه، مشيرًا إلى أن مسلسله يزخر بالعديد من المشاهد التي ستجعل المشاهد يتعايش فيها مع شخوصه وأحداثه. العالم العربي

رغم أن الموضوع من بيئة شعبية مصرية، يوضح مصطفى شعبان أنه موجه إلى قطاع عام وعريض من الجمهور على مستوى العالم العربي وليس في مصر فقط، والفكرة الرئيسية تهم أغلب عناصر وفئات المجتمع ويتم تقديمها بطريقة شيقة مناسبة لشهر رمضان.

ويرى “شعبان” أن المسلسل يميزه أنه قصة شعبية تلمس كل شخص في الشارع، سواء كان يقطن في منطقة شعبية أو لا، لافتًا إلى أن حلقات العمل تشهد مباراة تمثيلية مع نجوم متميزين، منهم سوسن بدر، ورياض الخولي، وجومانة مراد، وباسم سمرة، وسهر الصايغ.

أما عن المنافسة في رمضان المقبل وسط عدد كبير من الأعمال الفنية، قال إنه لا ينظر إلى المنافسة، ولكنه دائمًا يركز في منطقته وما يقدمه، مشيرًا إلى أن مسلسله يزخر بالعديد من المشاهد التي ستجعل المشاهد يتعايش فيها مع شخوصه وأحداثه.