مصطفى شعبان لـ"صوت بيروت انترناشونال": لا فرق عندي بين مصر ولبنان

مصطفى شعبان نجم مصري سطع اسمه في كل انحاء العالم العربي من خلال عشرات الاعمال الدرامية والسينمائية الناجحة، وقد تابعه الجمهور في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل ” ملوك الجدعنة” الذي جمعه بثنائية مميزة مع النجم عمرو سعد، فماذا يقول لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذا العمل ونجاحه؟: اشكر الله على نجاح هذا المسلسل لكن عندما اعمل لا افكر اذا كنت سانجح ام لا بل يكون كل ما يدور في رأسي ان انفذ عملي باخلاص لتقديم الاحسن للجمهور دون وضع ترتيب لنسب النجاح، وكل ما ابحث عنه هو الاتقان في الشخصية التي اقدمها.

وعن ثنائيته مع النجم المصري عمرو سعد في مسلسل “ملوك الجدعنة” وهل يمكن ان يعيد التجربة مرة جديدة يشير قائلا: طبعا احب جدا ان اكرر التجربة اذا سنحت لنا فرصة تقديم عملا مميزا ومختلفا عما قدمناه هذا العام، لان العمل مع عمرو سعد ممتع جدا كما ان علاقتنا عمرها طويل اذ عملنا معا مع المخرج الراحل يوسف شاهين ونعتبر آخر جيل عمل مع هذا المخرج العبقري مما يعني اننا ننتمي الى مدرسة فكرية واحدة وتعاملنا مع بعض كان سهلا.

اما ماذا يقول عن تصوير المسلسل في لبنان وعن تعاونه مع شركة “صبّاح اخوان” فيؤكد شعبان انه للمرة الاولى يتعاون مع المنتج الكبير صادق صبّاح: علما اننا كنا نسعى للتعامل مع بعضنا منذ ست سنوات لكن الظروف سنحت هذا العام، والحمد الله ان العمل مع ادارة هذه الشركة كان منظما جدا كما اريد ان اطلق على انور صادق صبّاح لقب “ملك الجدعنة” لانه منتجا مغامرا وقلبه قوي وذكي ولديه قدرة قيادية ممتازة مع فريق عمل كبير، اما بالنسبة للتصوير في لبنان فيوضح ان: هذا البلد اعتبره مثل بلدي مصر ولا اشعر بغربة فيه بسبب طيبة شعبه.

وفيما إن وقع عقدا جديدا مع شركة “صبّاح اخوان” فيقول: نعم وقعت عقدا لكننا لا نعرف ما هو تفاصيل العمل الذي سنقدمه السنة المقبلة.

وعن الاعمال الدرامية التي تابعها في رمضان قال: تابعت عددا قليلا من حلقات مسلسل “الاختيار 2” وقد اعجبني جدا كما حضرت بعض حلقات مسلسل “خللي بالك من زيوي”، واخيرا عن جديده في السينما يؤكد شعبان انه بصدد التحضير لفيلم سينمائي جديد لم تتضح معالمه، ربما التصوير سيكون هذا الصيف.