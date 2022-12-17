السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
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مصطفى قمر: حميد الشاعري له الفضل الاول في شهرتي

منذ 7 دقائق
مصطفى قمر

مصطفى قمر

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أكد النجم مصطفى قمر أن الفنان حميد الشاعري له الفضل الاول في شهرته وتحقيقه لكل النجاح الذي شهده الجمهور، كما كان سبب في مجيئه للقاهرة.

واوضح مصطفى قمر خلال لقاءه الخاص ببرنامج “أنغام”:”حميد الشاعري كان له الفضل أني أجي من الإسكندرية على القاهرة، وهو صديقي وأخويا”.

واضاف مصطفى قمر أن حميد الشاعرى من النجوم الذين صنعوا نقلة نوعية في الموسيقى بمصر وكل الوطن العربي، واستطاع ان يتميز بأعماله وموسيقاه مع كل المطربين الذي تعاون معهم سواء بألحانه أو قيامه بالغناء معهم.

وأكمل مصطفى قمر حديثه عن حميد الشاعري قائلًا: “الحاجة الحلوة يقف جنبها، ميغيرش، وأول واحد عمل نقلة في الموسيقى بعد الجيل القديم، بسيطة، 4 تراك، وهي كانت نقلة بسيطة ولها صوت”.

واختتمت الفنانة “أنغام” قائلة عن حميد الشاعري قائلة :”حميد الشاعري بيحب الموهوبين، وبيحب يشتغل معاهم، ويدفعهم دائمًا للأمام، وديما بيعرف يحط المطرب في القالب بتاعه”.

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