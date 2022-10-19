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مصطفى كامل: أغاني المهرجانات نوع من أنواع المخدرات

منذ 40 دقيقة
مصطفى كامل

مصطفى كامل

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قال نقيب الموسيقيين مصطفى كامل خلال مؤتمر نقابة الموسيقيين مع نقابة الممثلين، إن أغاني المهرجانات تعتبر نوعا من أنواع المخدرات، وتنافس على الابتذال، مؤكدا أنه لا يطالب بغناء أغاني بمستوى نجوم زمن الفن الجميل ولكن لا يجب أن تكون أغنية المهرجان هى عنوان الفن المصري.

وأكد مصطفى كامل على أنه عمل في زمن جميل وسط نجوم الفن الحقيقي وعلى مشاعر نظيفة وكلمات أغاني محترمة، و”لن أصادر على رأي الحضور من الشخصيات العامة التي تحضر المؤتمر ومنهم طارق الشناوي ودكتور مصطفى الفقي والدكتور أشرف زكي، والكاتب محمد الباز وآخرون”.

كما وقال كامل، خلال مؤتمر نقابة الموسيقيين مع نقابة الممثلين لوضع ضوابط لمطربى المهرجانات، إنه لا يريد قطع عيش أحد وأنه يجب إلغاء تسمية هذا النوع بالمهرجان، مضيفا أنه يريد الحفاظ علي ولاده وأولاد الناس في المجتمع.

وكان قرر نقيب الموسيقيين إيقاف التصاريح الصادرة لمطربى المهرجانات، مؤقتًا لحين عمل اجتماع على رأس أولويته والحفاظ على قيمة مصر الفنية، مؤكدًا رغبته الشديدة فى تقديم ما يليق باسم مصر، مؤكدًا أن الإيقاف مؤقتًا.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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