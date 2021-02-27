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مصمم الأزياء العالمي يوداشكين يكشف عن مرضه

27 - فبراير - 2021
مصمم الأزياء العالمي يوداشكين

مصمم الأزياء العالمي يوداشكين

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اعلن مصمم الأزياء الروسي المعروف فالنتين يوداشكين، إنه يحارب مرض السرطان منذ عدة سنوات.

وأشار مصمم الأزياء، البالغ من العمر 57 عاما إلى أنه أخذ يعاني من الصداع منذ خمس سنوات. كان يفحص وضعه الصحي كل عام في لوس أنجلوس، لكنه تخلف عن ذلك في عام 2016. وبعد أن تفاقم الصداع، لجأ يوداشكين إلى مركز “بوردينكو” الطبي بموسكو لإجراء الفحوصات، وهناك تم تشخيص وجود مرض السرطان لديه. وذكر المصمم، أنه تم اكتشاف الأورام لديه في الكليتين.

وأعرب يوداشكين عن امتنانه الشديد للأكاديمي دافيدوف المشرف على علاجه، وقال إنه يعتبره بمثابة الأب الثاني له.

وأكد المصصم، على أنه يلقى الدعم من جانب أقاربه، وذكر أنه يواصل العمل في مجاله المهني، بعد تلقيه العلاج. وقال: “أصعب شيء بالنسبة للمصاب بمثل هذا المرض، هو التوجه للفحص الطبي مجددا. تقوم بتحضير نفسك لتلقي النبأ، ثم تنال فرصة جديدة ليبدأ الأمر من جديد بعد 3 أشهر”، وذلك بحسب  RT.

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