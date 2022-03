مصنع أوكراني يعبئ زجاجات المولوتوف بدلًا من البيرة (فيديو)

قام مصنع في لفيف بتعبئة زجاجاته بما يعرف بـ”قنابل المولوتوف” بدلا من البيرة التي يشتهر بإنتاجها.

في منطقة صناعية في مدينة لفيف الرئيسية غرب أوكرانيا، أوقف الموظفون في مصنع “برافدا” للجعة صناعة البيرة. ففي مواجهة غزو روسيا لبلادهم، شرعوا في إنتاج زجاجات المولوتوف.

وبحسب موقع “فوكوس” الألماني، ربما كان الدافع وراء هذا الإجراء هو دعوة الجيش الأوكراني لوقف التقدم الروسي بأي وسيلة ضرورية: “قطع الأشجار، وبناء الحواجز، وحرق الإطارات! استخدم كل ما هو في متناول اليد!”، بحسب رسالة نقلتها وكالة “أونيان” (Unian) الأوكرانية للأنباء.

كما يمكن أن يساعد صنع ما يسمى بقنابل المولوتوف. وتتابع الرسالة: “يجب على المحتلين أن يفهموا أنهم غير مرغوب فيهم هنا وأنهم سيقاومون في كل شارع”.

ويقول شاب مبتسم، يرتدي معطفاً أحمر سميكاً، ويعتمر قبعة، بينما يغرز قماشة في زجاجة بيرة مليئة بمزيج من الزيت والبنزين “يجب الانتظار حتى تصبح القماشة مبللة جيداً. عندما تصبح كذلك، تكون زجاجة المولوتوف جاهزة”. وإلى جانبه، يكرر موظفان آخران في المصنع نفس الحركات بشكل منهجي، وبنفس المزاج الجيد.

وضعت بعض عشرات زجاجات المولوتوف الجاهزة للاستعمال على رفوف، بمأمن من الثلوج المتساقطة. وقد تبدو الزجاجات الحارقة سخيفة، في مواجهة الدبابات الروسية التي يخشى سكان لفيف وصولها إلى مدينتهم معقل الهوية الأوكرانية، لكن مالك مصنع برافدا، يوري زاستافني، يتعامل مع صناعتها بجدية كبيرة، متحدثاً عن مبادرته للصحافيين.

ويقول لوكالة فرانس برس “نقوم بذلك لأنه على أحد ما القيام به. لدينا المهارات، لقد مررنا بانتفاضة شوارع في 2014 (التحرّك في ساحة “ميدان” الموالي لأوروبا…)، وكان علينا صنع زجاجات المولوتوف واستخدامها”، مضيفاً أنّ الفكرة جاءت من موظفي المصنع الذين شارك عدد كبير منهم في التحرك.

Pravda Brewery in western Ukraine has switched from producing beers to Molotov cocktails to help fight the war with Russia. pic.twitter.com/taEsO3hqya

— DW News (@dwnews) February 28, 2022