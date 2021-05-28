مصورة روسية محترفة تكشف مفاتيح الصور الناجحة… إليكم التفاصيل

من منكم لا يرغب في التقاط صورة جميلة لنفسه أو لغيره؟ لا سيما مع تطور التكنولوجيا والتحديثات المميزة التي أضيفت مؤخرا على كاميرات الهواتف الذكية.

وفي هذا السياق، قالت مصورة مسابقة ملكة حمال روسيا: ” تلعب وجهة نظر المصور دورا بارزا في انتقاء اللقطة المناسبة، مع التأكيد على العيون، اذا كنت تستعد لالتقاط صورة تذكر أحد أفراد عائلتك المقرب منك، لتحصل على عيون لامعة مليئة بالسعادة”.

وأشارت المصورة أكسينوفا إلى أن أجزاء الجسم القريبة من العدسة تبدو أكبر بصريا، لذا يجب مراعاة هذه الملاحظة وعدم نسيانها.

وختمت المصورة بالقول “للحصول على لقطات مميزة، ليس من الضروري على الإطلاق امتلاك معدات تصوير احترافية، يمكن للهاتف الذكي التقاط صور رائعة”.