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مصيبة.. هذا ما حصل داخل منزل “بوغبا” أثناء مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد!

منذ 7 ساعات
بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد

بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد

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تعرض لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بو بوغبا، لحادثة مؤسفة طالت عائلته خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

و كشف بوغبا أن منزله تعرض للسطو يوم الثلاثاء أثناء المباراة، و أسف لما حصل قائلاً: “أسوأ كابوس عايشته أسرتنا تحقق بتعرّض منزلنا للسطو … بينما كان أطفالنا نياما في أسرّتهم”.

وشارك اللاعب الفرنسي من الدقيقة 67 في المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو بهدف مقابل لا شيء.

وكانت مربية الأطفال في المنزل أثناء عملية السرقة التي عرض بوغبا مكافأة لـ “من يمكن أن يساعد في القبض على منفذيها”.

وعاد بوغبا إلى اللعب في صفوف مانشستر يونايتد منذ عام 2016 قادما من نادي يوفنتوس الإيطالي في أغلى صفقة في العالم حينذاك، ناهزت قيمتها 117 مليون دولار.

وعن عملية السطو، قال بوغبا: “زوجتي وأنا أسرعنا إلى المنزل ونحن لا نعلم إذا كان أطفالنا آمنين”.

ويضيف بوغبا: “كأب، لا يوجد شعور في العالم أسوأ من عدم القدرة على حماية أطفالك. أدعو من كل قلبي ألا يتعرض أحد لما شعرت به في تلك الليلة”.

وفي يناير/كانون الثاني، قالت زوجة مدافع مانشسر يونايتد فكتور ليندلوف إن منزل عائلتها تعرّض للسطو بينما كان ليندلوف يشارك مع فريقه في مباراة ضد نادي برينتفورد الإنجليزي.

ويتواصل نادي مانشستر يونايتد مع لاعبيه من أجل تعزيز إجراءات الأمان في منازلهم.

ويعدّ اقتحام منازل لاعبي كرة القدم أثناء مشاركتهم في المباريات أمرًا متواترا في إنجلترا.

وكان الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، أحد ضحايا عمليات سرقة المنازل. ففي أواخر أبريل/نيسان 2020، تمكن لصوص من سرقة مقتنيات تناهز قيمتها 600 ألف دولار من منزله.

    المصدر :
  • BBC عربي

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