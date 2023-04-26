مطعم شهير يقدم البرغر بزيت عمره قرن.. ويعلق هذا "سر جودة البرغر"

فخر مطعم “داير برغر” في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأميركية، بأنه لا يزال يستخدم نفس الزيت منذ عام 1912 أي أكثر من مائة عام، معتبرًا أن ذلك “سر جودة البرغر”، مع العلم أن الطب ينصح بشكل عام بعدم استخدام زيت القلي لأكثر من مرة، لما قد يسببه من أضرار صحية.

ويقول كيندال روبرتسون، مالك المطعم: “إنه يتم تتبيل الزيت وتصفيته يوميًا، لكنه لا يزال يحتوي على جزيئات من عام 1912.. نحن مشهورون بزيتنا”.

يذكر المطعم على موقعة الإلكتروني أنه ومنذ أن أسس “إلمر دوك” المطعم في عام 1912، بدأ في عملية تطوير طهي سرية للبرغر المشهور عالميًا، مؤكدين أن السر يكمن في زيت الطهى المستخدم منذ تلك الفترة. ورغم شراء المطعم في 1935 من قبل “Kahn Aaron” إلا أنه احتفظ بنفس الطريقة في الطهي.

وذكر عدد من متناولي الطعام أن طريقة الطهي غير التقليدية تضيف للمنتج النهائي، من خلال اختلاط عصارة البرجر المتواجدة في الزيت مع البرغر المطهي مما يضيف له نكهة مميزة .

ويؤكد مالك المطعم في حديثه لـ “CNN”، أن بداية الأمر كان في عام 1912 حين نسى أحد العاملين تغيير الزيت، وفي صباح اليوم التالي مع توافد الزبائن بدأ المطعم في طهى الشرائح البرغر في نفس الزيت المتروك من الليلة الماضية، وتفجأ مالك المطعم بتقييمات الزبائن والتى وصفوا البرغر بأنه “أفضل برجر تناولوه في حياتهم”، لتستمر القصة على هذا النحو حتى يومنا هذا.

ويؤكد المطعم أنه فريد حيث ليس لديه شواية لطهي البرغر بل يقوم بقلي شرائح البرغر في الزيت التي يتم تقطيره منذ 100 عام.

في المقابل يؤكد أخرون أن الزيت المستخدم ليس من 100 عام كما يزعم المطعم لكن يتم إضافة زيت جديد كل يوم على الزيت القديم، مما يجعل متناول الطعام لا يأكل زيت عمره مائة عام بنسبة 100%، وفق ما ذكر “على جانب الطريق أمريكا- Roadside America ” وهي مدونة أميركية لأكتشاف المعالم السياحية في البلاد.