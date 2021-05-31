الأثنين 19 شوال 1442 ﻫ - 31 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مطعم يقدم قائمة متنوعة من الحشرات في فرنسا

منذ 3 ساعات
طبق من الحشرات

طبق من الحشرات

A A A
طباعة المقال

إذا كنت تشعر بالجوع فإن أول ما تفكر به هو الذهاب إلى المطعم، ولكن تخيل أنك دخلت وتفاجئت على أن قائمة الأطعمة تحتوي على الحشرات.

لذلكفقائمة طعام لوران فييه لا تناسب أصحاب القلوب الضعيفة، لكنها ربما تشير إلى مستقبل توفير الغذاء لسكان العالم الذين تزيد أعدادهم باطراد.. تحتوي القائمة على سلطة روبيان مع دود القبابي (الدود الأصفر)، والحشرات المقرمشة المقدمة فوق طبقة من الخضروات، والجنادب المغطاة بالشوكولاتة.

وحظيت أطباق فييه المنمقة بإشارات إعجاب وهمهمات تلذذ من زبائنه المغامرين في شرفة مطعمه التي تغمرها شمس باريس.

وقال الطاهي الفرنسي وهو يعد طبقا من المعكرونة المصنوعة من دقيق (طحين) دود القبابي والبطاطا الحلوة ويرقات الحشرات المقلية “هذا هو الطبق المثالي للذين يجربون هذه الأصناف للمرة الأولى… به طعوم مثيرة للاهتمام حقيقة”. مشيرا إلى أن قلة فقط قد لا يعجبها هذا الطبق.

واعتبرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية في يناير/ كانون الثاني دود القبابي صالحا للاستهلاك الآدمي وأقرت في مايو أيار بيعه في الأسواق. وأقرت الهيئة استخدام أكثر من 12 منتجا غذائيا مصنوعا من الحشرات ومنها الصراصير والجراد.

ويمكن أن يوفر دود القبابي والحشرات بشكل عام مصدرا مستداما للغذاء في المستقبل يسبب القليل من انبعاثات الكربون.

ويقول ستيفان دي كيرسميكر المتحدث باسم شؤون الصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية “الحشرات مغذية… ويمكن أن تساعدنا حقيقة في التحول إلى نظام غذائي صحي ومستدام”.

ولكن بالنسبة لفييه التحدي مزدوج، فهو يسعى للترويج لأطباقه بين الناس وتعلم كيفية تحويل الحشرات لطعوم مستساغة.

وقال “علينا أن نجد النكهات الصحيحة والإضافات الصحيحة. وهذا كله مبهر. أي طاه سيقول لك ذلك”.

    المزيد من منوعات

    منة عرفة
    “فرحتنا اكتملت بيكوا”.. أول صورة للفنانة منة عرفة مع خطيبها
    هالة صدقي
    زوج الفنانة هالة صدقي يطلبها في بيت الطاعة..”شكلها ح تكون on line”
    نادي برشلونة
    رسميا.. برشلونة يعلن أولى صفقاته لهذا الموسم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فحص كورونا
    كورونا
    دواء جديد فعال بنسبة 100% في علاج مرضى كورونا
    أعراض كورونا تثير القلق
    الصحة العالمية تكشف عن الفئة الأكثر عرضة للوفاة بكورونا
    فريق منظمة الصحة في ووهان
    كورونا
    الكشف عن خبايا من قلب مختبر ووهان… هذا ما حدث قبل ظهور الوباء!