معادلة جديدة في الصين.. يمكنك شراء منزل والدفع بالبطيخ بدل النقود

كان نظام المقايضة بالسلع رائجاً في الأزمنة القديمة، حيث كان الناس يتبادلون السلع وخاصة عند عدم توفر النقود لديهم، ومن المستغرب أن نجد مثل هذا النوع من التعامل التجاري في وقتنا الحاضر.

بسبب الركود العميق في سوق العقارات في الصين، بدأت العديد من الشركات استخدام استراتيجية تسويق غريبة لجذب مشتري المنازل، ووفقاً للتقارير، تتبع شركات العقارات نظام المقايضة حيث يتم الدفع عبر السلع الزراعية دون الحاجة لاستخدام النقود.

وبدأت الشركات في قبول مدفوعات المنازل على شكل بطيخ أو منتجات زراعية أخرى، ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “إي إن آي” فقد أطلق مطورو العقارات في المدن الصينية من الدرجة الثالثة والرابعة حملات ترويجية مختلفة مؤخراً، بما في ذلك تشجيع مشتري المنازل على دفع جزء من الدفعة الأولى بالقمح أو الثوم أو البطيخ، في محاولة لجذب المزارعين لشراء منازل حديثة البناء لتفريغ مخزون المساكن الفائض.

وبحسب التقرير، قال أحد المطورين، إنه سيمسح لمشتري المنازل بدفع ثمن منازلهم باستخدام البطيخ بمعدل 20 يواناً للكيلوجرام الواحد، وبحد أقصى قدره 5000 كيلو جرام من البطيخ بقيمة 100 ألف يوان، مشيراً إلى أن الغرض من العرض الترويجي هو دعم مزارعي البطيخ المحليين، وفق ما أوردت صحيفة “تايمز أوف أنديا”.