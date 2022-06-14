معتصم النهار في المستشفى؟

نشر الممثل السوري ​معتصم النهار​ مجموعة من الصور عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي وظهر فيها بكدمات على وجهه وكان يرتدي روب المستشفى ويستلقي على أحد أسرتها، أحدثت الصور بلبلة كبيرة بسبب قلق المتابعين على معتصم.

ولكن في الحقيقة أن الصور مأخوذة من مشاهد مسلسل بيروت 303 الذي بدأ عرضه على إحدى المنصات العالمية.

وعلق معتصم على الصور وقال: “عبير!!! بتمنى يكونو أول حلقتين عجبوكن والباقي أحلى”.

لاقى المنشور رواجاً بين الجمهورالذين تفاعلوا معه وعبروا عن محبتهم لمعتصم، وأثنوا على أدائه وتمنوا له التوفيق.

يذكر أنه انطلق مسلسل بيروت 303 منذ أيام قليلة، ويتألف المسلسل من 15 حلقة، كتابة سيف رضا حامد وإخراج إيلي السمعان.

العمل مقتبس عن قصة حقيقية، ويكشف مجموعة حقائق غير متوقعة وغامضة بعد سقوط طائرة ركاب في البحر قادمة من اسطنبول إلى بيروت تحت عنوان رحلة “بيروت 303”.

فبعد اختفاء بعض الركاب نحن أمام سلسلة من الأحداث المفاجئة والغامضة لأبطال العمل والمشاهد.

العمل من بطولة النجوم عابد فهد، سلافة معمار، معتصم النهار، نادين الراسي، جيري غزال، مجدي مشموشي، رنين مطر وغيرهم، وسيعرض ابتداء من 12 حزيران المقبل عبر منصة “شاهد vip”.