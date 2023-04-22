معتصم النهار يمضي عيد الفطر مع لين برنجكجي... وأنباء عن عودتهما!

خلال الساعات الماضية تواردت بعض الأنباء عن عودة الممثل السوري معتصم النهار إلى طليقته لين برنجكجي ولم يتم تأكيد الخبر من أي منهما حتى الآن.

وكانت نشرت برنجكجي صورة تجمعها بمعتصم وتبدو في المقعد الخلفي ابنتهما ساندرا من خلال خاصية “ستوري” عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، معلقة عليها بالقول: “كل عام وأنتم بخير”، كما نشرت صورة أخرى بصحبة معتصم النهار وابنتهما ساندرا وفتاتين أخريتين.

يُذكر أنه خلال العام الماضي انفصل معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي، بعد فترة زواج إستمرت لمدة 7 سنوات.

وخلال تلك الفترة حذفت لين برنجكجي الصور التي تجمعها بمعتصم النهار من على حسابها الشخصي على “إنستغرام”، كما قاما بإلغاء المتابعة، ما تسبب في انتشار أنباء عن الطلاق، ولكنها عادت لاحقاً ونشرت صورة عائلية تجمعها بمعتصم وابنتهما ساندرا، وعلقت عليها قائلة: “عائلتي”.