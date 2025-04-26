معرض أبوظبي للكتاب ينطلق تحت شعار "مجتمع المعرفة.. معرفة المجتمع"

انطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب اليوم السبت في دورته الرابعة والثلاثين تحت شعار (مجتمع المعرفة.. معرفة المجتمع) بمشاركة أكثر من 1400 جهة عارضة من 96 دولة تتحدث أكثر من 60 لغة.

ويتزامن المعرض هذا العام مع المرحلة الأولى من الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية في إطار إعلان دولة الإمارات تخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع”.

وقال علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية إن المعرض يشكل منصة عالمية ملهمة تسهم في بناء جسور التواصل الحضاري والفكري بين الشعوب، وتدعم حضور وتأثير الثقافة العربية على الساحة الدولية.

وأضاف أن المعرض يمتاز في دورته الحالية بتنوع وثراء فعالياته التي تهدف إلى تعزيز ودعم وتنمية صناعة النشر، خاصة في مجالات العلوم والآداب والفنون الإبداعية.

يشمل برنامج المعرض الممتد حتى الخامس من مايو أيار أكثر من 2000 فعالية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والترجمة والشعر وكذلك الموسيقى والسينما والمسرح.

ومن بين ضيوف المعرض الكاتب كوامي ماك فيرسون من جاميكا الحاصل على جائزة الكومنولث للقصة القصيرة عام 2023، والناقد والمفكر السعودي عبدالله الغذامي الذي اختارته جائزة الشيخ زايد للكتاب (شخصية العام الثقافية) في 2022، ووزير الثقافة اللبناني الأسبق غسان سلامة.

كما يوقع عدد من المؤلفين والكتاب العرب أحدث إصداراتهم خلال المعرض من بينهم الكاتب الأردني جلال برجس والروائي المصري أحمد القرملاوي والكاتبة الإماراتية إيمان اليوسف.

ويحتفي المعرض في دورته لهذا العام بثقافة دول حوض الكاريبي (ضيف الشرف) كما يحتفي بالطبيب والفيلسوف المسلم ابن سينا (الشخصية المحورية) للمعرض ويخصص له جناحا لعرض أبرز المحطات في حياته وتأثيره الممتد على العلوم الحديثة.