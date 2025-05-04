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معرض مسقط للكتاب يختتم دورته الـ29 باستقبال نحو 650 ألف زائر

منذ ساعتين
معرض مسقط للكتاب - وكالة الأنباء العمانية

معرض مسقط للكتاب - وكالة الأنباء العمانية

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قالت اللجنة الرئيسية لمعرض مسقط الدولي للكتاب إن الدورة التاسعة والعشرين التي أسدل الستار عليها أمس السبت استقبلت 649589 زائرا.

شهد حفل الختام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض تكريم (الشخصية الثقافية) لهذه الدورة الكاتب والشاعر والسينمائي العُماني عبد الله حبيب.

كما شمل الحفل إعلان الفائزين في البرنامج الوطني للقراءة 2025/2024 وكذلك الجمعيات الفائزة بجائزة لجنة المبادرات المجتمعية الثقافية.

أقيم المعرض تحت شعار (التنوع الثقافي ثراء للحضارات العالمية) وشاركت فيه 674 دار نشر من 35 دولة، قدمت أكثر من 681 ألف عنوان كتاب على مدى 10 أيام.

وقال مدير المعرض أحمد بن سعود الرواحي إن محافظة الوسطى ستكون ضيف شرف الدورة الثلاثين في عام 2026 استمرارا لما أقرته اللجنة الرئيسية المنظمة منذ سنوات باختيار إحدى محافظات سلطنة عُمان كل عام لتسليط الضوء عليها وإبراز إرثها الثقافي والتاريخي.

    المصدر :
  • رويترز

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