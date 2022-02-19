الجمعة 6 صفر 1444 ﻫ - 2 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

معروف بأدواره "الصعيدية"... وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض

19 - فبراير - 2022
شارع في مصر

شارع في مصر

A A A
طباعة المقال

بعد معاناة كبيرة من المرض في الآونة الأخيرة، توفي الفنان المصري عبد العاطي صالح، صباح اليوم السبت.

وشارك الفنان المصري عبد العاطي صالح في عدد كبير من الأعمال الفنية، أبرزها: مسلسل “نسر الصعيد”، و”لأعلى سعر”، و”يونس ولد فضة”، و”الإمام الغزالي”، و”يوم من الأيام”، و”أيام الحب والشقاوة”، و”القاهرة 2000″، و”شخلول”، و”الإمام محمد عبده”، و”كناريا وشركاه”، و”زمن عماد الدين”، و”الدعاة”، و”طيور الشمس”، و”عفاريت السيالة”، و”فارس الرومانسية”، وغيرها من الأعمال المتميزة.

في حين كانت آخر أعماله، مسلسل “سلسال الدم”، الذي قامت ببطولته الفنانة الكبيرة عبلة كامل ورياض الخولي وعدد كبير من النجوم، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، بسبب إتقانه للهجة الصعيدية، وأشاد به العديد من نجوم الفن والمخرجين.

الفنان المصري عبد العاطي صالح

الفنان المصري عبد العاطي صالح

    المزيد من منوعات

    مسدس
    مأساة مؤلمة.. انتحار شاب اثناء جنازة حبيبته
    آرثر ميلو
    بعد نصيحة كلوب.. ليفربول يعزز خط الوسط بالتعاقد مع آرثر ميلو
    كارلوس ألكاراز
    "ألكاراز" يبلغ الدور الثالث في أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوزه على فيدريكو كوريا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    متى تنحسر موجة الحرّ التي تضرب لبنان؟
    الراحل جورج الراسي وحاتم
    بالصور والفيديو.. جويل حاتم تفتح النار على والدها وتحمله مسؤولية زواجها
    مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
    تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب