معمرة بريطانية تكشف وصفتها للعيش طويلاً.. ما هي؟

رحلت البرازيلية إينا كانابارو لوكاس، أكبر معمرة في العالم، بحسب موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، الأربعاء الفائت، عن عمر ناهز 116 عاماً.

حيث ذكرت قاعدة بيانات “لونجيفي كويست”، المختصة بتوثيق بيانات المعمرين، أن كانابارو، المولودة في 8 يونيو 1908، توفيت في البرازيل عن عمر ناهز 116 عاماً و326 يوماً.

“لا أتجادل مع أحد أبداً”

وبوفاة كانابارو، انتقل لقب أكبر معمرة في العالم الآن إلى إثيل كاترهام من إنجلترا، التي تبلغ حالياً 115 عاماً و252 يوماً.

أما عن “سر” طول عمرها، فاعتبرت كاترهام أن السبب يكمن في تجنب الخوض في جدالات وسجالات. وقالت من دار رعاية المسنين في ساري جنوب غربي لندن: “أنا لا أتجادل مع أحد أبداً، وأستمع وأفعل ما أحب”، وفق “نيويورك بوست”.

نبذة عنها

يذكر أن كاترهام ولدت في 21 أغسطس 1909، في قرية شيبتون بيلينجر جنوب إنجلترا، قبل 5 سنوات من اندلاع الحرب العالمية الأولى، وكانت ثاني أصغر إخوتها الثمانية.

وفي 1927، حين كانت تبلغ 18 سنة، شرعت في رحلة إلى الهند، حيث عملت كمربية أطفال لدى عائلة بريطانية، وبقيت لثلاث سنوات قبل أن تعود إلى إنجلترا، حسب مجموعة أبحاث الشيخوخة في الولايات المتحدة (GRG).

ثم التقت بزوجها نورمان، الذي كان رائداً بالجيش البريطاني، في حفل عشاء عام 1931. ورزقا بابنتين قاما بتربيتهما في بريطانيا. فيما توفي نورمان سنة 1976.