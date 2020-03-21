مع إغلاق الأمة وتجمّع الأحباء على ما قد يكون أسابيع من العزلة التي يسببها الفيروس التاجي، ترتفع التوترات الأسرية

مثل الكناري في منجم الفحم، فإن الأطفال غالباً ما يكونون أول من يستجيب بشكل سلبي لأي ضغط لأي إجهاد على وحدة العائلة. لذا، اعزائي الأهل, لا تندهشوا إذا كان أطفالكم يتعاركون ويتقاتلون بمستويات أعلى من المشاجرات العادية.

في بعض الأحيان يشعر الوالدان ،” يا إلهي ، مثل ، كيف يمكن أن تواجهوا هذه المشاكل الآن يا اولاد؟” تقول طبيبة الأطفال الدكتورة جيني راديسكي، الناطقة باسم الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

هنا في سي إن إن، الكثير منا آباء أيضا. كما أنتم، نحن نجول في صدمة ورعب على أطفالنا بينما ينفجر مزاجهم السيئ. وكما هو الحال تمامًا، نحن بحاجة إلى نصيحة في مجال تربية الأطفال بينما نحاول العمل من المنزل والعمل في المنزل، مع تهيئة الوجبات وديناميكيات العائلة اضافة الى كم القلق بشأن ما يجب القيام به عندما تنفد أوراق المرحاض.

لهذا السبب، توصلنا إلى كبار الخبراء في مجال تطوير الطفل لنطرح عليهم هذا السؤال البسيط لنا جميعاً: “يرجى، هل يمكنكم مساعدتنا؟”

خذ درجة الحرارة العاطفية الخاصة بك

“أولا وقبل كل شيء، إذا كان الآباء يتصرفون على نحو شديد من القلق والضغط والقتال، فإن الأطفال سيفعلون ذلك أيضا”، على حد قول طبيبة الأطفال الدكتور تانيا ألتمان، رئيسة تحرير كتاب الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال “العناية بالطفل والطفل الصغير: الولادة حتى سن الخامسة والسنوات العجيبة”

“أول شيء هو إلقاء نظرة على كيف تتصرف كآباء في منزلك”, تقول التمان. “في كثير من الأوقات عندما تكون الأسرة فوضوية، يعود سبب ذلك إلى ما يصدر من الآباء”.

ماذا لو لم تكن على علم بكونك قلقًا ظاهريًّا؟

“تحقق من الامر مع جسدك ” , تقترح رادسكي , أستاذة مساعدة في طب الأطفال بجامعة ميتشيجان مع تخصص فرعي للأطفال في السلوك النمائي للأطفال.

“وأنا لا أقصد مثل الحمى والسعال, يعني مثل هل تشعر أن قلبك ينبض أكثر في صدرك؟ هل تشعر بضيق في عضلاتك؟ هل تحصل على مزيد من الصداع؟ هل تواجه مشاكل في النوم أكثر؟ هل تشعر أكثر من المعدة منزعجة؟”

وقالت رادسكي “هذه هي كل الطرق التي يؤثر بها الإجهاد على أنظمة الجسم التي قد لا نكون على علم بها حتى و هذا لأنك تعتاد على هذا النوع من الحذر الشديد المزمن.”

وأضافت: “إن التحقق من مشاعرك والتأكد من تعاملك معها بطريقة صحية سيكون الخطوة الوقائية الأولى نحو القضاء على الكثير من المشاجرات الخاصة بالأطفال.”

تحقق من درجة حرارة طفلك العاطفية:

كيف يمكنك معرفة ما إذا كان التوتر هو الذي يؤدي إلى سلوك طفلك السلبي؟

“هل يعرض أطفالك سلوكيات غير معتادة و تمثل التوتر؟” رادسكي تسأل. ” بعض الأطفال يتحدون حقًا ، والبعض الآخر يصبح أكثر تحكمًا أو تكرارًا ، ويريدون دائمًا القيام بنفس الشيء بنفس الطريقة. و اضافة الى ذلك يزال الأطفال الآخرون متشبثين ايضا.

“أطفالي يتشابهون، هل يمكننا أن نلعب ألعاب الفيديو طوال اليوم؟ دعونا، مثلا، نخرج من هذا التفكير و عليه وليس علينا أن نفكر في كل هذه الأشياء”. ومن المغري حقًا أن ترغب في الخروج من التفكير في هذا كله . ولكن علينا أن نتحدث عنه في وقت ما كل يوم”, كان هذا ما قالته رادسكي.

قد يكون الأطفال مهتمين بشكل خاص بكيفية الرد من الاباء.

وقالت راديسكي “إنهم يعلمون أننا سنصرخ عليهم بسهولة أكبر , قد نبدأ في التعامل مع الأشياء التي يفعلونها ونتفاعل معها بقوة.

و قد قال عالم النفس فايل رايت ، مدير الأبحاث الإكلينيكية في جمعية علم النفس الأمريكية: “عندما نتحدث عن الأطفال بشكل تنموي ،فهم ليس لديهم الموارد الداخلية التي لدينا لنقوم بها إدارة هذا المستوى من التوتر والإحباط.”

و قال رايت: “هكذا ينتهي الأمر بالتعبير عن نفسهم – في تقديم الحجج – لأنهم لا يعرفون كيف يعبرون عما يمرون به.”

وشدد ألتمان على” أن الآباء يجب أن يتذكروا أيضًا أن محادثات البالغين يجب أن تعقد بعد أن يكون الأطفال في السرير ولا يمكنهم الاستماع ، لأن الأطفال يستمعون ويدركون دائمًا.”

وأضاف راديسكي: “كل هذه الخطوات ، مثل توقف الآباء وتنظيمهم لذاتهم ، ومحاولة فهم ما يقود سلوكيات الأطفال الى هذا النحو ، هي تقنيات أخبرني الآباء عنها في العيادات الطبية حقًا تساعد” ،”إن الوصول إلى هذه المهارات أصعب بكثير عندما تكون متوترًا للغاية مع حالة الذعر التي تدور في الوقت الحالي.”

مهما كان ما تفعله، يجب التواصل بعناية مع أطفالك حول الفيروس التاجي, علق رايت.

ونصحت قائلة: “من الأهمية بمكان أن يكون الآباء صادقين في اقوالهم ، لا أن يكذبوا حول مدى خطورة الوضع ، ولكن أيضًا أن يصمموا شعورًا بالهدوء أو اشعاراطفالهم بالمرونة خلال هذا الموقف”. “إذا كنت تشعر بالذعر ، فإنهم سيشعرون بالذعر”.

التعامل مع الانهيار

ما هي بعض أفضل الطرق للتعامل مع تصاعد غضب الأخوة؟

خذ وقتًا للراحة: لا يوجد أحد كبير في السن على الإطلاق لأخذ قسطا من الراحة ، كما يقول الخبراء (حتى الآباء).

قال رايت: “يمكنهم أن يأخذوا استراحة ، وأن يخفضوا نسبة مشاعرهم”. “لأنه من الصعب حقًا إجراء محادثة بناءة عندما تزداد مشاعرك بشكل خاص”.

استخدم عبارات “أنا”: “ثم تريد أن تعود إليهم ، وعلى غرار الطريقة التي تريد أن يحل بها البالغون المشاكل ، فإنك تشجعهم على القيام بأشياء مثل التحدث في ما نسميه عبارات” أنا “. وأوضح رايت أنه بدلاً من قول أشياء مثل ، “لقد أخذت مثل هذا وذاك ، فقد تكون عبارة “أنا” شعرت بألم شديد عندما رأيت أنك أخذت مثل هذا وذلك”.

في علم النفس، غالبا ما تستخدم البيانات الانا لنزع فتيل الجدل — ثم بعد ذلك منع من البدء على الإطلاق.

وأوضح رايت: “يشجعون الطفل [أو البالغ] على التعبير عما يشعر به”. “كما أنه يجعل احتمال حصول الشخص الآخر على موقف دفاعي أقل ، لذا فأنت أكثر قدرة على الحصول على دفاع بناء ذهابًا وإيابًا.”

عدم استدعاء الاسم: من الواضح ، لا تدع الأطفال يشتمون بعضهم البعض (نعم ، هذا القول أسهل من الفعل).

استمر في التركيز على الوقت الحالي: أنت لا تريد السماح للأطفال بإثارة الأشياء التي حدثت في اليوم السابق أو الأسبوع السابق (كما يفعل الكثير منا نحن الكبار). فقط احتفظ بها لحجة أو قتال تلك اللحظة.

أعد أطفالك للنجاح

الآن بعد معالجة المشاجرات، حان الوقت لإعداد أطفالك للنجاح عن طريق التخلص من المشاكل الغير منطقية من اساسها.

الروتين هو المفتاح: “لا يزال الأطفال بحاجة إلى الروتين ، و قد يحتاجون إلى مستوى من الأنشطة الإنتاجية ووقت التوقف ، لذا فإن التأكد من أن لديهم جدولًا زمنيًا يفهمونه ولماذا يوجد طريقة جيدة للمساعدة في تقليل هذه الحجج ،” قال رايت.

طرد هذه الطاقة الزائدة: نعم ، إنها ممارسة في الهواء الطلق ، ولكن ربما تكون أيضًا خارج الحد من الإحباط.

قال راديسكي: “غالبًا ما يتعرض الأطفال للعدوان تجاه أشقائهم لأنه من الجيد لهم تحريك أجسامهم ودفع الأشياء أو ركل الأشياء لأخراج كل هذه الطاقة العصبية.”

وقالت “هذا هو المكان الذي يمكن فيه قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق ، إذا كان ذلك ممكنًا مع الجري أو مع القليل من المصارعة الآمنة بين الوالدين والطفل أو أنواع أخرى من المطاردة ، يمكن أن يساعد حقًا.”

كنت أترك ابني يقرع العصا على السياج في ساحة منزلنا, كنت أدعه يفعل ذلك لأنه ربما لديه بعض المشاعر المتراكمة التي تحدث الآن.

تغيير المنظور وعرض التحكم:

تعلم حل النزاعات ودع الأطفال يكون لهم رأي أيضًا.

قال راديسكي: “التفكير بمنظور شخص آخر – يحتاج الأطفال أحيانًا إلى أن ينقسموا إليهم ويساعدهم على فهم وجهة نظر شخص آخر”.

عندما تحدث النزاعات ، فإنك تساعدهم على فهم وجهات نظر بعضهم البعض وتعطيهم فرصة لإيجاد حل:” ماذا ستفعل في المرة القادمة؟”

وقال رادسكي “إن إعطاء الأطفال فرصة للقيام ببعض حلول المشكلات التعاوني يمنحهم المزيد من الإحساس بالسيطرة.”

كن صوتًا:

لا يمتلك العديد من الأطفال ، وخاصة الأطفال الصغار ، الكلمات التي يحتاجونها لتحقيق رغباتهم. وقال رادسكي إن الآباء الذين يدركون هذا يمكن أن يكونوا “الصوت” الذي يحتاجونه.

وقالت “أرى الكثير من الجدل يدور مع أطفال لا يستطيعون شرح خططهم لبعضهم البعض”. وليس لديهم “اللغة أو المهارات الاجتماعية للتفاوض حتى الآن أو لوضع خطة مرنة”.

قد يحتاجون إلى أحد الوالدين ليتدخل ويقول:” مرحبًا ، أنت تلعب بها لمدة 10 دقائق بها دعنا نضع جهاز ضبط الوقت”.

كوّن التعاون مع فرق الأشقاء:

هذا صحيح: الآباء ضد الأطفال – على ألعاب الطاولة ، وألعاب الورق ، وكرة القدم في الفناء الخلفي ، سمها ما شئت. سيحبها أطفالك ، وسيعملون معًا بدلاً من القتال..

وقال راديسكي “ليس خطأهم أنهم يعتقدون أن الشخص الآخر عدو. في بعض الأحيان يحتاجون إلى تذكير أنهم في نفس الفريق”.

كان لدينا هذا الشيء في عطلة نهاية الأسبوع الماضي حيث كان أحد أطفالي سينظر إلى خريطة أسطورة زيلدا ويعطي الآخر نصائح حول المكان الذي يجب أن يذهبوا إليه. ثم ، في العشاء كان عليهم أن يقولوا لماذا كانوا ممتنين لامتلاكهم أخ.

وتابع راديسكي: “كنا في ملعب ، ووجد أحدهم كرة قدم ، وكانوا يلعبون ضد بعضهم”.

ثم تابعت :” لا،لا، أنتم ستلعبون ضدي ، و انا سوف أكون حارس مرمى ، وعليكم أن تمرروها على بعضكم البعض ، وسوف نتناوب على الشوط”.

ثم قالت ضاحكة: “أتعلم، أنا أحب تلك اللحظات حيث فجأة يعطون بعضهم البعض حركة الكف”.

لا تنسى نفسك:

وقالت رايت ، ربما يكون أهم شيء يمكن للوالدين القيام به للحفاظ على السلام في صفوف الأسرة هو أن يكونوا طيبين ويهتمون ببعضهم البعض وأنفسهم.

وقالت: “إن أحد الأشياء التي يحتاج الآباء إلى القيام بها هو قضاء بعض الوقت لأنفسهم ، وهو ما أعرف أنه من الصعب القيام به الآن”. “لكنك لن تكون قادرًا على تصميم تلك المرونة وهذه القوة [لأطفالك] إلا إذا كنت تعتني بنفسك أيضًا.”

واضافت “قد يكون ذلك بسيطا مثل الابتعاد لمدة 10 دقائق لجمع افكارك او تخصيص وقت لبعض التنفس العميق.”

قال رايت: “قد يكون هذا كل الوقت الذي تحصل عليه. لكن أخذ هذا الوقت أمر بالغ الأهمية حقًا ، حتى تتمكن من تقديم نموذج جيد لأطفالك.”

وقالت رادسكي إن هناك رسالة رئيسية أخرى للآباء أيضًا.

امنح نفسك فترة راحة.

وشددت على أنه “لا توجد طريقة مثالية للقيام بذلك”. “وقد تخطئ في بعض الأحيان وتفكر ،” أوه ، أنا فقط سأتجاهل ذلك ودعهم يقومون بتصنيفه بأنفسهم. ” وفي أحيان أخرى قد تتدخل مبكرًا جدًا. ولا بأس في ذلك! كل هذا مجرد عمل مستمر..