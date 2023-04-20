مع احتدام الصراع على لقب الدوري.. ساليبا يواجه صعوبة بالعودة إلى أرسنال

يواجه المدافع وليام ساليبا صعوبة في العودة إلى صفوف أرسنال في صراعه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب مشكلة بالظهر كما تحوم شكوك حول مشاركة أولكسندر زينتشنكو أيضا في مباراة محورية للمتصدر على أرضه أمام ساوثامبتون متذيل الترتيب غدا الجمعة 21\4\2023.

ولم يلعب الفرنسي ساليبا، الذي ظهر بأداء مبهر بعد عودته من إعارة إلى مرسيليا، منذ شهر مما يثير مخاوف المدرب ميكل أرتيتا.

وأبلغ أرتيتا مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس “لم تتغير الصورة منذ الأسبوع الماضي بخصوص وليام، يتعين علينا الانتظار لوقت أطول”.

وأضاف “حالته لا تتطور بالسرعة المأمولة، الأمر معقد ونود التأكد من موعد الدفع به ومن جاهزيته للضغط والمخاطرة.

“هذا ليس ممكنا في الوقت الحالي”.

وتعرض زينتشنكو لإصابة في العضلة الضامة وقال أرتيتا إن لاعب مانشستر سيتي السابق يحتاج إلى “مزيد من الوقت للتعافي”.

ومع تبقي سبع مباريات بالدوري فإن الفوز على ساوثامبتون سيوسع الفارق إلى سبع نقاط مع حامل اللقب سيتي قبل الصدام بينهما في استاد الاتحاد الأربعاء المقبل، وتتبقى مباراتان لسيتي.

ويرى البعض أن آمال أرسنال في تحقيق اللقب لأول مرة منذ 2004 تضائلت بعد أن أهدر تقدمه بهدفين في مباراتين متتاليتين ليتعادل 2-2 مع ليفربول ووست هام يونايتد.

لكن أرتيتا يثق في أن لاعبيه لن يتأثروا بالانتكاستين أمام ساوثامبتون.

وقال “التحولات جزء من كل شيء تفعله، وخاصة في كرة القدم، لا يمكن التقدم للأمام فقط، يجب أن تدرك ذلك وتستعد له”.

وتابع “تفاعل الفريق بشكل إيجابي ومذهل ونريد رؤية ذلك مساء الغد في الملعب”.

كما دعم مهاجمه بوكايو ساكا بعد إهدار ركلة جزاء محورية أمام وست هام.

وعن إمكانية تسديد الجناح الصاعد ركلات جزاء مقبلة رد أرتيتا “نعم، إن لم يفعل سأدخل الملعب وأسلمه الكرة لأتأكد من أنه سيسدد الركلة القادمة”.