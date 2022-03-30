مع اقتراب شهر رمضان.. إليك بعض النصائح لمعالجة جفاف الوجه وشحوبه

فترة الصوم والانقطاع عن تناول الطعام والسوائل لفترات طويلة قد تتسبب بمشاكل كبيرة للبشرة من أبرزها جفاف وشحوب البشرة. وهذا ما قد يزعج بعض النساء، فلا بد من حلول أخرى، لتجنب شحوب الوجه وظهور التعب عليه.

في التقرير التالي، مجموعة من النصائح لتجنب مشاكل البشرة والحصول على إطلالة مشرقة وجذابة طوال فترة الصوم.

أولا، من الضروري اختيار نوعية الأطعمة التي يتم تناولها خلال وجبة الإفطار، إذ يجب أن تكون متكاملة، تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، كالخضراوات الطازجة، مثل الخيار، الجزر، البروكلي، السبانخ، الجزر وغيرها. هذا إضافة إلى السوائل، أهمها الحساء لتعويض المياه المفقودة خلال فترة الصيام، كما ينصح بالأطعمة الغنية بالأوميجا 3، فهي غنية بالمياه التي تعمل على ترطيب البشرة بعمق، كالسلمون، المكسرات، السردين والزبادي.

ثانيا، اشربي المياه بكميات كافية خلال الفترة الممتدة من الإفطار حتى السحور، كذلك ينصح بتناول كوب أو أكثر من الزبادي من أجل فائدته لصحة ونضارة البشرة.

ثالثا، تناولي كمية مناسبة من المكسرات بعد الإفطار، فهي من العناصر الغذائية التي تحتوي على دهون مفيدة لنضارة وترطيب بشرة الوجه الشديدة الجفاف.

رايعا، تجنبي تناول الأطعمة المقلية والدسمة، كذلك الحلوى أو المخللات بكميات كبيرة كما تجري العادة لدى الكثير، ينصح باستبدالها بالمأكولات الغنية بالألياف والفيتامينات التي يحتاجها الجسم والبشرة، كالفواكه الطازجة والتي ينصح بتوزيع الكميات منها من الإفطار للسحور.

خامسا، امتنعي عن الاستحمام أو غسل الوجه بالمياه الساخنة، لأنها تجرد البشرة من زيوتها الطبيعية، كما ينصح باختيار أنواع الغسول المناسبة والتي تتضمن في تركيبتها مواد مرطبة كالجليسيرين، أو بخلاصات طبيعية، كالأفوكادو، جوز الهند، الألوفيرا.

سادسا، التخفيف قدر الإمكان من الوقوف أمام الفرن خلال الطهي، لأنه يساهم إلى حد كبير في جفاف البشرة.

سابعا، تجنبي التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الصوم، وفي حال الاضطرار لذلك، من الضروري تطبيق كريم الوقاية من الشمس بعامل حماية ذي نسبة مرتفعة لا يقل عن SPF30.

ثامنا، ترطيب البشرة مرتين في اليوم لتعويضها ما ينقصها من الترطيب الداخلي، هذا إضافة إلى ضرورة تقشيرها بين الحين والآخر لإزالة خلايا الجلد المتراكمة، أحد أسباب الجفاف الشديد للوجه.

تاسعا، النوم عدد ساعات كافٍ أثناء الليل، فقلة النوم تتسبب في إرهاق البشرة، فتبدو غير نضرة وتجعلها أكثر عرضة للجفاف ولظهور التجاعيد.

عاشرا، اللجوء إلى الماسكات الطبيعية التي تساعد في ترطيب البشرة، فهي تساهم إلى حد كبير في علاج جفاف بشرة الوجه الشديد في رمضان.