مغامرة في بحيرة متجمدة… كادت أن تكون كارثية “فيديو”

في مغامرة جديدة ومميزة حاول من خلالها الغطاس السلوفاكي, “بوريس أوربيك” السباحة لمسافة 20 متراً في بحيرة تغطيها طبقة من الجليد، كاد التحدي أن ينهي حياته بشكل كارثي.

حيث قرر الغواص المتمرس أن يتحدى نفسه بالسباحة, تحت بحيرة متجمدة بطبقة رقيقة من الجليد دون بالونات أكسجين, وذلك بهدف الوصول إلى الجانب الآخر المفتوح والخروج قبل نفاد الهواء في رئتيه, وفقاً لـ “sports.walla”.

وبمساعدة أصدقائه للوصول الى الجانب الآخر حاول “بوريس أوربيك” البالغ من العمر 31 عاماً, بعبور هذه المسافة في البحيرة المتجمدة المتواجدة في منطقة جبال تاترا في سلوفاكيا, فمن خلال الفيديو الذي حصد ما يقرب الربع مليون مشاهدة “إنستغرام” و”تيك توك” يظهر من خلاله “بوريس” وهو يسبح بالإتجاه الخاطئ.

ظهر بوريس في الفيديو, وهو يأخذ نفساً عميقا ويبدأ في السباحة, لكنه ضل طريقه قبل أن يصل إلى نقطة الخروج, وبدأ في التوتر, قبل أن يستدير فجأة في الاتجاه الخاطئ, رغم محاولة أصدقائه توجيهه إلى المكان الصحيح ومساعدته على الخروج.

حاول أصدقاء بوريس إنقاذه عبر تحطيم طبقة الجليد لإخراجه قبل أن ينتهي الأمر بغرقه, لكنه اهتدى في النهاية بعد ثوان مرهقة إلى حبل الأمان تحت الجليد واستخدمه لسحب نفسه إلى نقطة البداية.