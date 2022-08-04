مغنية إنكليزية تعتنق الاسلام وتخطف الأنظار بأدائها نشيد طلع البدر علينا

أدّت المغنية والكاتبة الإنكليزية، سلوى لورين، الجمهور نشيد “طلع البدر علينا”، بعد إعلانها اعتناق الإسلام وتحجبها.

وبالتزامن مع احتفالات رأس السنة الهجرية، طرحت النجمة الإنكليزية النشيد على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، ولاقى ذلك رواجا واسعا في العالم العربي.

وقررت المغنية الشهيرة التي سبق لها أن غنت أمام الملكة البريطانية والأمير تشارلز، تقديم نسخة جديدة من “طلع البدر علينا” بعد أن غنتها للمرة الأولى خلال مسابقة غنائية، وخطفت الأنظار.

وتعاونت لورين مع الموزع المصري إيهاب عبد السلام والملحن حامد بدوي لإنجاز هذا العمل الفني فور عودتها من جولة غنائية ناجحة، شملت أمريكا والمملكة المتحدة وأوروبا وباكستان وغيرها من الدول.

تجدر الإشارة إلى أن سلوى لورين مغنية وكاتبة أغانٍ إنكليزية، حصلت على بكالوريوس في موسيقى الجاز واشتهرت بالعزف على البيانو وعرفت بعشقها لموسيقى البوب.

كما حصلت سلوى على تدريبها مع ستيفي فان لانج وجوشوا ألامو، وهما مدربا أصوات شهيران بالمملكة المتحدة، قاما بتدريب الكثير من فرق البوب الشهيرة والفرق الموسيقية، وقاما أيضا بالتدريب الصوتي فى عدد من البرامج مثل “ذا فويس” و”إكس فاكتور”.