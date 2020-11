مغني راب يجسد سيرة حياة باراك أوباما في فيلم سينمائي

يتحضر مغني الراب، دريك، لتجسيد سيرة حياة الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد موافقه على فيلم يروي سيرته الذاتية.

وقال أوباما خلال مقابلة، بحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: “يبدو أن دريك قادر على فعل أي شيء يريده، هو شخص موهوب. وإذا حان الوقت لتقديم فيلم عني وكان هو جاهزا لهذا، فأنت تعلم…”.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه يعتقد أن بناته اللواتي يعشقن دريك، سيكونن أكثر حماسة منه شخصيا إذا كان سيجسده في الفيلم.

وتابع الرئيس الـ44 لأمريكا ضاحكا لمقدم البرنامج: “أتعلم، أعتقد أن الأهم من هذا هو أن دريك حاصل على ختم موافقة أسرتي، وأظن أن بناتي ماليا وساشا لا يمانعا في هذا”.

يشار إلى أن مغني الراب دريك أعرب عن رغبته في تجسيد شخصية الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما منذ 10 سنوات، عندما صرح لمجلة “بايبر” أنه “يشاهد أوباما بشكل إيماني للغاية، لدرجة أنه شعر أنه مستعد بالفعل لتجسيده بدقة في فيلم سينمائي”.

وقال دريك وقتها: “آمل أن يصنع شخص ما فيلما عن حياة أوباما قريبا لأنني أستطيع أن أجسد دوره، وأنا أتابع كل أخباره وأراه على شاشة التلفزيون ولا أغيّر القناة، وبالتأكيد أنتبه وأستمع إلى نبرة صوته، وإذا سألت أي شخص يعرفني سيقول لك إنني أجيد التقليد”.

وأردف دريك: “لكني حاليا لست في مرحلة دراسة الشخصية لأنه لم يتصل بي أحد بشأن أي شيء، لكنني متأهب لذلك اليوم، ولا أجد صعوبة في تعلم كيفية التحدث مثل أوباما”.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، طرح مؤخرا مذكراته الخاصة بعنوان “الأرض الموعودة”، التي حققت مبيعات كبيرة في أول يوم من طرحها للجمهور.

Obama says Drake has his "stamp of approval" to play him in a movie https://t.co/pwhgt5k6Ny pic.twitter.com/UShO0bSsML

— Rap-Up (@RapUp) November 25, 2020