مفاجأة.. أسباب فشل صفقة انتقال سيلفا إلى برشلونة

كشف باولو سيلفا، والد البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أسباب فشل انتقال نجله إلى برشلونة الإسباني خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وارتبط اسم سيلفا، صاحب الـ28 عاما، مرارا وتكرارا بالانتقال إلى برشلونة، خاصة في الميركاتو الصيفي الأخير، لكن المفاوضات فشلت في النهاية بين إدارتي الناديين، وفقًا لتقارير صحفية إنجليزية.

وقال والد سيلفا، في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “برشلونة لم يقدم عرضا ملموسا للتعاقد مع برناردو في الوقت المناسب، رغم الأنباء العديدة التي ربطت اللاعب بالرحيل عن مانشستر سيتي”.

وأضاف: “برشلونة قدم عرضه الرسمي للنادي في وقت ليس مناسبا لجميع الأطراف، وهذه هي الحقيقة، يجب أن نتعامل بعقلانية وإدراك أكبر للأمور”.

وأكد أن تعثر انتقال برناردو إلى برشلونة لم يكن السيناريو الأمثل بالنسبة لرغبة اللاعب، موضحا في الوقت ذاته أن نجله شخص ناضج ويتمتع بعقلية كبيرة ويتفهم الأمور.

وأكدت تقارير صحفية عدة أن سيلفا كان يرغب في خوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية بالانتقال إلى برشلونة، علما بأن عقده مع الفريق السماوي ينتهي في صيف عام 2025.

وحقق سيلفا العديد من الإنجازات رفقة مانشستر سيتي، تتمثل في التتويج بـ4 ألقاب لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومثلها لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بجانب الدرع الخيرية مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.

يذكر أن سيلفا انضم لصفوف السيتي في صيف 2017، قادما من موناكو الفرنسي مقابل 50 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك في 259 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 50 هدفًا وقدم 53 تمريرة حاسمة.