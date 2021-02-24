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مفاجأة.. الراحلان نور الشريف ومحمود مرسي يظهران في "نسل الأغراب"

24 - فبراير - 2021
نور الشريف ومحمود مرسي

نور الشريف ومحمود مرسي

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يخوض المخرج محمد سامي سباق مسلسلات شهر رمضان المقبل 2021، حيث حاليا مسلسل “نسل الأغراب” للفنانين أحمد السقا وأمير كرارة .

وحسب وسائل إعلام مصرية، استعان سامي، خلال الأحداث، بصورة الفنان الراحل نور الشريف، إذ ستظهر صورته على الحائط في منزل “غفران الغريب”، والد النجم أمير كرارة في أحداث المسلسل.
كما يستعين محمد سامي بصورة النجم الكبير محمود مرسي، حيث ستظهر صورة الفنان الراحل على جدران المنزل في إشارة لتجسيد دور والد النجم أحمد السقا، الذي يجسد شخصية “عساف الغريب”، في أحداث مسلسل “نسل الأغراب”.

وأعتاد المخرج محمد سامي الاحتفاء بنجوم الفن الراحلين في أعماله، وكان أبرزها عندما استعان بصورة النجم الكبير الراحل عبد الله غيث، في أحداث مسلسل “الأسطورة” للنجم محمد رمضان، ونال إشادات من النقاد والجمهور على تلك الفكرة المميزة.

مسلسل “نسل الأغراب” من أضخم إنتاجات الدراما التلفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، ونجلاء بدر، وإدوارد، وأحمد مالك، وأحمد داش، وأحمد فهيم، وإنجي المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

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