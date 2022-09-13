مفاجأة.. برشلونة يخطط لخطف نجم ريال مدريد

وضع نادي برشلونة الإسباني خطة محكمة من أجل خطف نجم الغريم التقليدي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة فقد صدارة الدوري الإسباني، بعد الفوز الذي حققه ريال مدريد على ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 4-1، الأحد الماضي، في الجولة الخامسة من المسابقة.

المباراة شهدت واقعة مثيرة للجدل، كان بطلها الجناح الإسباني ماركو أسينسيو، بعدما قرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عدم الدفع به، حيث ألقى اللاعب بقميص الإحماء وركل زجاجة المياه نحو مقاعد البدلاء.

برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير أكد أن برشلونة سيستغل هذا الموقف للدخول على خط المفاوضات مع أسينسيو، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى برشلونة لاستغلال عدم اتفاق النادي الملكي مع أسينسيو على تجديد عقده، الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، من أجل ضم اللاعب بشكل مجاني.

أسينسيو ارتبط بالرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب خروجه من حسابات أنشيلوتي معظم فترات الموسم الماضي، لكن اللاعب استقر في النهاية على البقاء حتى نهاية عقده في صيف 2023.

وكان برشلونة على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع ماركو أسينسيو عام 2015، عندما كان لاعبا في ريال مايوركا، لكن المفاوضات توقفت بين الطرفين بسبب الاختلاف على البنود المالية.

وطلب مايوركا وقتها الحصول على 4 ملايين و500 ألف يورو، لكن النادي الكتالوني رفض وعرض نصف المبلغ المطلوب، ليدخل ريال مدريد على الخط ويحسم الصفقة.