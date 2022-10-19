الأربعاء 23 ربيع الأول 1444 ﻫ - 19 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مفاجأة بشأن خلافات مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة واحدة
كيليان مبابي

كيليان مبابي

A A A
طباعة المقال

قالت تقارير صحفية أن الأزمة بين كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وإدارة ناديه، لم تتوقف رغم تصريحات النفي التي خرجت من الطرفين مؤخرا.

وكان مبابي وإدارة بطل فرنسا، قد نفيا مؤخراً وجود أي مشاكل أو طلب من قبل اللاعب للرحيل في أعقاب فوز الفريق 1-0 على أولمبيك مارسيليا في الدوري المحلي، يوم الأحد الماضي.

وجاء ذلك بعدما تحدثت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن رغبة مبابي في ترك ناديه لعدم وفاء الإدارة بالوعود التي قطعتها على نفسها معه، عند تمديد التعاقد بينهما في مايو/ آيار الماضي، وقطع الطريق على ريال مدريد الإسباني الذي كان يخطط لضمه مجانا.

وأكدت الصحيفة أن النفي الذي حدث بعد لقاء مارسيليا من قبل مبابي والنادي “تم بالاتفاق بين الطرفين”، حيث اتفقا على أنه يتوجب تهدئة كافة الأمور في الوقت الحالي لكي ينهي باريس النصف الأول من الموسم بصورة جيدة.

من جانبه فإن النادي الباريسي بدوره غاضب للغاية من كيليان، حيث تقول الصحيفة في هذا الصدد: “إذا كان لدى مبابي أي شعور بالخيانة بسبب عدم الوفاء بالوعود، فإن إدارة باريس هي الأخرى لديها مشاعر مشابهة تجاه اللاعب، حتى فيما يخص الجانب الرياضي والفني”.

وبحسب تحليل كلمات مبابي فإنها تترك الأبواب مفتوحة على كافة الاحتمالات، سواء برحيل اللاعب في ميركاتو الشتاء أو في نهاية الموسم الحالي (صيف 2023).

يذكر أن تصريحات مبابي جاء فيها نفيه لطلب الرحيل في يناير/ كانون الثاني المقبل أو ما قيل في هذا الإطار، أو حتى وجود غضب منه تجاه مجلس الإدارة.

وتوقع التقرير أن يتم تحديد موعد لاجتماع بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان خلال الأسابيع المقبلة لبحث القضايا التي أثارت غضب الطرفين.

تجدر الإشارة إلى أن مبابي تراجع عن قرار الرحيل عن باريس نحو ريال مدريد في صيف العام الماضي بعد تدخلات من أطراف عديدة وصلت لإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا نفسه.

    المزيد من منوعات

    احمد فهمي
    بين السطور.. بطولة تجمع أحمد فهمي وصبا مبارك
    ماجدة الرومي وشيرين عبد الوهاب
    ماجدة الرومي تدعم شيرين: افتحي للشمس أبوابك
    مصطفى كامل
    مصطفى كامل: أغاني المهرجانات نوع من أنواع المخدرات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شيرين وحسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ
    أبرز تصريحات المنتجة سارة الطباخ حول أزمة شيرين
    مصرف لبنان
    زيادة في احتياطات المركزي تسبق موجة التضخم
    سمير جعجع
    ما صحة تعرّض جعجع لوعكة صحيّة؟