مفاجأة.. بيكيه ندم على انفصاله من شاكيرا وحاول العودة إليها

كشفت تقارير صحفية، عن ندم المدافع الإسباني المعتزل جيرارد بيكيه لاعب برشلونة السابق، على انفصاله عن صديقته السابقة المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا وحاول العودة إليها بعد شهر فقط من إعلانهما الانفصال.

وأكد الصحفي الإسباني جوردي مارتن الذي تحدث لصحيفة “ماركا” أن مصادر قريبة من المغنية الكولومبية شاكيرا أخبرته أن بيكيه ندم على الانفصال وحاول العودة.

وقال الصحفي الإسباني: “ندم بيكيه على ترك شاكيرا وحاول العودة مرة أخرى”.

وتابع الصحفي: “أقارب شاكيرا قالوا لي إنهما أنهيا علاقتهما في أبريل الماضي، إذ بعد شهر ندم بيكيه على ذلك وعاد إلى المنزل، لكن الأمر لم ينجح وقررا الانفصال تمامًا. كانت صديقته الجديدة كلارا شيا موجودة بالفعل بحلول ذلك الوقت”.

ولم يضيع جيرارد بيكيه أي وقت وبدأ بمواعدة طالبة العلاقات العامة كلارا شيا مارتي والتي تعرف علاقتها معه أيضا بعض التوتر نتيجة ظهور المدافع السابق لبرشلونة مع محامية شابة تدعى جوليا بويغالي.

وذكر الصحفي الإسباني أن جيرارد بيكيه خان المغنية الكولومبية بضع مرات، وسامحته سابقا لكن في المرة الأخيرة رفضت وقررت الانفصال لأنها كانت تعرف أن علاقته مع كلارا لم تكن مجرد مغامرة.

وهاجمت المغنية الكولومبية شاكيرا صديقها السابق بيكيه من خلال بضع أغان آخرها حين ذكرت أنه غيَّر ساعة روليكس بساعة كاسيو الرخيصة وسيارة فيراري بسيارة توينغو.

ورد بيكيه بتوقيع عقد رعاية لبطولة “دوري الملوك” التي ينظمها مع شركة الساعات كاسيو، كما حضر لمكتبه في سيارة رونو توينغو في إشارة إلى تمسكه بصديقته الجديدة كلارا شيا.