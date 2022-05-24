مفاجأة تتعلق بالكرة التي سيُلعب بها في نهائي دوري أبطال أوروبا

قال شركة أديداس اليوم الثلاثاء إن الكرة التي ستلعب بها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد يوم السبت المقبل، سيتم بيعها بالمزاد وستخصص الأرباح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت شركة الملابس الرياضية الألمانية إن الكرة ذات الألوان البيضاء والفضية سينقش عليها كلمة “سلام” باللغتين الإنجليزية والسيريلية ولن يتم عرضها للبيع للجماهير.

وستقام المباراة النهائية في استاد فرنسا في باريس يوم السبت المقبل بعد نقلها في وقت سابق من هذا العام من مكانها الأصلي مدينة سان بطرسبرج بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تصفه موسكو بأنه “عملية خاصة”.

ويلتقي ليفربول ضد الريال وجها لوجه من جديد في المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب “دو فرانس” فى العاصمة الفرنسية باريس، فى التاسعة مساء السبت 28 مايو الجارى.

ويسعى ليفربول لتحقيق الانتصار والانتقام من ريال مدريد بعد خسارته اللقب أمامه في عام 2018 بنتيجة 3-1 وحصد اللقب السابع فى تاريخه، بينما يأمل الملكي تحقيق لقبه الرابع عشر في أمجد البطولات الأوروبية ليحقق ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني هذا الموسم.

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، بينما يمتلك ليفربول 6 ألقاب.

تعد هذه المرة هي الثالثة التي يتقابل فيها ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث لعب الفريقان وجها لوجه مرتين في المباراة النهائية للمسابقة القارية الأعرق.

وجاءت المرة الأولى في نهائي عام 1981، والذى حسمه ليفربول لصالحه بهدف دون مقابل، على ملعب “حديقة الأمراء”، ثم تكررت مواجهة ليفربول وريال مدريد في النهائي مرة أخرى، وذلك في عام 2018 والتي شهدت تعرض النجم المصرى محمد صلاح للإصابة، حيث توج الفريق الملكى باللقب الثالث عشر في تاريخه بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويخوض ريال مدريد المباراة النهائية فى دورى الأبطال للمرة رقم 17 فى تاريخه، كأكثر الأندية وصولا لنهائي البطولة الأعرق على مستوى الأندية فى أوروبا.