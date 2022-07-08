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مفاجأة جديدة من نادين نجيم وقصي خولي

منذ 39 دقيقة
نادين نسيب نجيم قصي خولي

نادين نسيب نجيم قصي خولي

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زفّت النجمة اللبنانية نادين نجيم خبرًا سارًا لجمهورها في الوطن العربي، حيث أعلنت عن استعدادها لتقديم مسلسل جديد يجمعها مع الممثل السوري قصي خولي في رمضان 2023.

وقالت نادين نجيم في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “سعيدة جداً بمشاركتي مع قصي صديقي واخي وزميلي يلي بفتخر فيه وبعرف انه رح يكون مسلسل بروح جديدة وثنائية مميزة على الرغم انه مش جديدة”.

وعن قصّة المسلسل قالت نادين: “رح تكون غريبة ومتجددة بفكرتها وبتوجّع للعضم. ان شاء الله بالتوفيق. ورح نعمل كل جهدنا حتى نفاجئكم بشي حلو متل كل سنة”.

وبحسب بعض المعلومات فإن قصة المسلسل ستكون غريبة ومشوقة ولافتة، وأنه سيكون من إنتاج شركة الصبّاح، وسيكون مفاجأة كبيرة للجمهور.

يذكر أن نادين نجيم وقصي خولي اجتمعا معًا في مسلسلي “خمسة ونص” و”عشرين عشرين” خلال الأعوام الماضية، ونجحا معًا في تحقيق أعلى نسبة مشاهدة بين الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان.

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