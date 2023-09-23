مفاجأة صينية ضخمة في دبي مول.. و آبل كانت حاضرة

شملت التوسعة الثانية لمول دبي في الإمارات العربية المتحدة التي أميط عنها اللثام خلال الساعات القليلة الماضية، افتتاح الحي الصيني الجديد، و ينظر إليه كحي تجاري وثقافي صيني داخل دبي الإمارة الشهيرة بأسواقها الضخمة.

وقال محمد العبار رجل الأعمال الإماراتي المعروف ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار التي تدير منطقة “وسط المدينة” في دبي: ‏تم الافتتاح الرسمي لـ”تشاينا تاون” التوسعة الجديدة من دبي مول، بحضور عبدالله بن طوق المري و ما كشن نائب حاكم مقاطعة جيانغسو الصينية، و لي كوشنغ القنصل العام للصين في دبي.

وقال مدونون محليون في الإمارات تابعوا الحدث: ‏إن الفكرة من تشاينا تاون تعتبر بمثابة أحياء وتجمعات تاريخية لمهاجرين صينيين في بلد ما، لكن في دبي، صارت تاشينا تاون جزءاً من مول الإمارة الغنية.

‏و في ⁧‫دبي‬⁩ مول قضى بعض الأشخاص ليلة السبت أمام متجر ⁧‫آبل‬⁩ لشراء ⁧‫جهاز آيفون 15‬⁩ الجديد، بعدما حددت الشركة المصنعة الجمعة 22 سبتمبر 2023 لتسليمه لحاملي الطلبات المسبقة في ⁧‫الإمارات‬⁩ العربية المتحدة.

‏وبلغ سعر الهاتف الجديد في دبي 6000 درهم إماراتي، أي ما يعادل “1633 دولاراً أمريكياً”.

ويحرص الكثير من محبي منتجات شركة آبل الأمريكية على خوض تلك التجربة، من خلال المسارعة إلى الحصول على الهاتف فور وصوله، وفي دبي كان التنافس على أشده، من مختلف الجنسيات المقيمة، لكن المشهد لاقى تعليقات كثيرة من متابعي وسائل التواصل المختلفة.

تم الافتتاح الرسمي ل"تشاينا تاون" التوسعة الجديدة من دبي مول، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، معالي ما كشن، نائب حاكم مقاطعة جيانغسو الصينية، معالي لي كوشنغ، القنصل العام للصين في دبي، سعادة جمال بن ثنية، و سعادة أحمد المطروشي. pic.twitter.com/9Egt1mFNIV — Mohamed Ali Alabbar محمد علي العبار (@mohamed_alabbar) September 23, 2023