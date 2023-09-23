الأحد 8 ربيع الأول 1445 ﻫ - 24 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مفاجأة صينية ضخمة في دبي مول.. و آبل كانت حاضرة

منذ 31 دقيقة
"تشاينا تاون" في دبي

"تشاينا تاون" في دبي

A A A
طباعة المقال

شملت التوسعة الثانية لمول دبي في الإمارات العربية المتحدة التي أميط عنها اللثام خلال الساعات القليلة الماضية، افتتاح الحي الصيني الجديد، و ينظر إليه كحي تجاري وثقافي صيني داخل دبي الإمارة الشهيرة بأسواقها الضخمة.

وقال محمد العبار رجل الأعمال الإماراتي المعروف ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار التي تدير منطقة “وسط المدينة” في دبي: ‏تم الافتتاح الرسمي لـ”تشاينا تاون” التوسعة الجديدة من دبي مول، بحضور عبدالله بن طوق المري و ما كشن نائب حاكم مقاطعة جيانغسو الصينية، و لي كوشنغ القنصل العام للصين في دبي.

وقال مدونون محليون في الإمارات تابعوا الحدث: ‏إن الفكرة من تشاينا تاون تعتبر بمثابة أحياء وتجمعات تاريخية لمهاجرين صينيين في بلد ما، لكن في دبي، صارت تاشينا تاون جزءاً من مول الإمارة الغنية.

‏و في ⁧‫دبي‬⁩ مول قضى بعض الأشخاص ليلة السبت أمام متجر ⁧‫آبل‬⁩ لشراء ⁧‫جهاز آيفون 15‬⁩ الجديد، بعدما حددت الشركة المصنعة الجمعة 22 سبتمبر 2023 لتسليمه لحاملي الطلبات المسبقة في ⁧‫الإمارات‬⁩ العربية المتحدة.

‏وبلغ سعر الهاتف الجديد في دبي 6000 درهم إماراتي، أي ما يعادل “1633 دولاراً أمريكياً”.

ويحرص الكثير من محبي منتجات شركة آبل الأمريكية على خوض تلك التجربة، من خلال المسارعة إلى الحصول على الهاتف فور وصوله، وفي دبي كان التنافس على أشده، من مختلف الجنسيات المقيمة، لكن المشهد لاقى تعليقات كثيرة من متابعي وسائل التواصل المختلفة.

    المزيد من منوعات

    الاحتباس الحراري - تعبيرية
    عام 2023... الأحرّ في تاريخ الأرصاد الجوية!
    وديع الشيخ
    لأول مرة.. وديع الشيخ يتحدث عن سبب وفاة والده
    هاني شاكر
    هاني شاكر يُقاضي مُتعهد حفله في البحرين

    الأكثر قراءة

    وديع الشيخ
    لأول مرة.. وديع الشيخ يتحدث عن سبب وفاة والده
    الحدود اللبنانية السورية
    مخطّط أكثر من خطير لتفجير لبنان.. كاهن يُهرّب والأهالي متواطئون!
    الأدميرال فيكتور سوكولوف
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    ضربة موجعة.. معلومات عن مقتل قائد أسطول البحر الأسود الروسي "فيكتور سوكولوف"