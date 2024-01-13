مفاجأة في مقصورة الطيار تجبر طائرة يابانية على العودة بعد إقلاعها!

قال متحدث باسم شركة خطوط طيران أول نيبون اليابانية إن رحلة داخلية عادت أدراجها إلى مطار المغادرة (السبت 13-1-2024) بعد اكتشاف شرخ في نافذة مقصورة قيادة الطائرة وهي من طراز بوينج 737-800 أثناء تحليقها في الجو.

وأضاف المتحدث أن الرحلة رقم 1182 كانت في طريقها إلى مطار توياما، لكنها عادت إلى مطار نيو شيتوس في سابورو بعد اكتشاف شرخ في الطبقة الخارجية من أربع طبقات للنوافذ المحيطة بمقصورة القيادة.

وأكد عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين الركاب البالغ عددهم 59 وأفراد الطاقم الستة.

ولم تكن الطائرة إحدى طائرات بوينج من طراز 737 ماكس 9. وهذا الطراز بات في دائرة الضوء بعد انفجار في مقصورة قيادة طائرة جديدة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز أثناء تحليقها في الجو الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم شركة أول نيبون “لم يكن الشرخ شيئا يؤثر على التحكم في الرحلة أو الضغط الجوي فيها”.

ومددت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمس قرار منع تحليق طائرات بوينج 737 ماكس 9 إلى أجل غير مسمى لإجراء فحوصات جديدة تتعلق بالسلامة وأعلنت أنها ستشدد الرقابة على شركة بوينج نفسها.