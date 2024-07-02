مفاجأة من أحمد عز لجمهور مسرحيته الجديدة "ملك والشاطر".. ما هي؟

فاجأ الفنان أحمد عز جمهور مسرحيته الجديدة “ملك والشاطر” التي يقدّمها حالياً في “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية بإيقاف العرض للترحيب بنجوم فيلم “عصابة الماكس”: الفنانة الكبيرة لبلبة، أحمد فهمي وأوس أوس.

وقال عز في كلمة الترحيب بنجوم “عصابة الماكس”: إحنا بنرحّب بأبطال فيلم “عصابة الماكس”، وهو من أجمل الأفلام الموجودة دلوقتي وإن شاء الله يعجبكم”.

وصفّق الجمهور للضيوف كي يصعدوا إلى خشبة المسرح لالتقاط الصور مع أحمد عز ويسرا بطلَي المسرحية.

جاء حضور أبطال الفيلم لمسرحية “ملك والشاطر” على هامش حضورهم العرض الخاص الأول للفيلم في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وكان العرض الخاص للفيلم قد أُقيم في الرياض مساء أمس، الاثنين، بحضور بعض صنّاعه، بينهم: أحمد فهمي ولبلبة وأوس أوس، وعدد من الشخصيات العامة والإعلام.

بينما يُقام في 3 تموز الجاري بعروس البحر الأحمر “جدّة” العرض الخاص الثاني للفيلم لينطلق اليوم عرضه في كل الدول العربية.

فيلم “عصابة الماكس” هو بطولة: أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، أحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف، منهم: أحمد السقا وصلاح عبدالله وهشام ماجد ومحمد ثروت وحمدي الميرغني وحمو بيكا، ومن تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبدالخالق.