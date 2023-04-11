مفاجأة من العيار الثقيل.. حبيبة بيكيه الجديدة تخونه مع غوارديولا

في صدمة غير متوقعة، فجّرت تقارير إعلامية مفاجأة إسبانية حول علاقة تربط بين حبيبة لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه الجديدة مع مواطنه المدرب بيب غوارديولا.

وكشفت التقارير أن حبيبة بيكيه الجديدة تخونه مع المدرب بيب غوارديولا وسط سخرية شريحة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي

واعتبر رواد السوشيال ميديا أن الأمر انتقام من أجل النجمة الكولومبية شاكيرا.

في حين، رأت مجموعة أخرى من الناشطين على الـ”السوشيال ميديا” أن شاكيرا تقف خلف تسريب خبر خيانة شيا. وفق (ليالينا)

يُذكر أن شاكيرا وبيكيه أعلنا في حزيران/ يونيو الماضي في بيان مشترك انتهاء علاقتهما التي استمرت 11 عاماً، وأثمرت طفلين هما: ميلان البالغ من العمر 9 سنوات، وساشا 7 سنوات.

وفي وقت لاحق تم اتهام جيرارد بخيانة شاكيرا مع شيا، ثم دارت معركة علنية بين الثنائي، بدأت بأغنية ساخرة من شاكيرا بحق بيكيه، قالت فيها: “أنت الآن مع التي تليق بك. تركتني كجارة مع والدتك، والصحافة عند الباب، والمشاكل مع الخزانة. استبدلت فيراري بتوينغو، استبدلت رولكس بكاسيو، أنا أساوي امرأتين شابتين بعمر الـ22”.

وقد أعلنت الفنانة الكولمبية شاكيرا، قبل فترة قصيرة، في بيان رسمي عبر حساباتها الرسمية مواقع التواصل الاجتماعي مغادرتها برشلونة، موجهة رسالة قاسية إلى طليقها جيرارد بيكيه.

وكتبت شاكيرا: “قررت أن أظل في برشلونة لأمنح أطفالي الاستقرار، وهو نفس ما نبحث عنه الآن في ركن آخر من العالم بجوار العائلة والأصدقاء والبحر”.

وأضافت شاكيرا: “اليوم نبدأ فصلاً جديدًا في البحث عن سعادتهم، شكرًا للجميع الذين قاموا بركوب الأمواج معي هناك في برشلونة، المدينة التي تعلمت فيها أن الصداقة هي بلا شك أقوى من الحب، شكرا لكل من شجعني هناك وجفف دموعي وألهمني وجعلني أنمو”.

والتقطت عدسات الكاميرات صوراً لـ شاكيرا وطفليها وهم يغادرون من مطار برشلونة برحلة عائلية، اعتبرتها الصحف الإسبانية مغادرة نهائية لها بعد إنفصالها عن جيرارد بيكيه، حيث ستنتقل للعيش في ميامي في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي حال صدقت التقارير الإعلامية، فتكون شاكيرا أنهت رحلة 13 عاماً في برشلونة.

وظهرتشاكيرا وهي تشق طريقها عبر المطار بأمتعة كبيرة ، واختارت بدلة أنيقة من الدنيم، مع بلوزة زرقاء أسفلها وإكسسواراتها ونظارات شمسية، كما وبدا ابناها ميلان ، البالغ من العمر عشرة أعوام ، وساشا ، البالغ من العمر ثمانية أعوام ، بثياب رياضية.