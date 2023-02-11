مفاجأة من العيار الثقيل.. مبابي قد ينتقل لريال مدريد مجانًا

لا زال مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي يتصدر قائمة أولويات ريال مدريد، وكشفت تقارير صحافية أن عقد مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان يحتوي على بند يمكّنه من الانتقال لفريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد مجانًا صيف عام 2024.

وقام مبابي بتجديد تعاقده مع الفريق الباريسي الصيف الماضي حتى عام 2025، بعد منافسة شرسة بين ناديي مدريد وباريس للظفر بخدمات اللاعب.

ووفقًا لـ “ذا أثليتك” فإن عقد مبابي يوجد به بند يمكّنه من الانتقال لريال مدريد بدون مقابل بعد نهاية الموسم المقبل، وأن النادي الإسباني مستعد لانتظاره.

وذكرت الصحيفة أنه برغم الشائعات العديدة إلا أن هناك بعض الحقائق، أولها أن مبابي اختار البقاء وتجديد عقده مع سان جيرمان حتى 2025، والثانية أنه يشعر بالخيانة من ناحية المشروع الرياضي للفريق بعدما وُعد بأشياء لم يجدها.

وختمت الصحيفة: مبابي له الحق في إنهاء عقده من جانب واحد بنهاية الموسم المقبل، ريال مدريد لا ينوي التفاوض مجددًا مع النادي الفرنسي أو دفع أموال طائلة من أجل اللاعب، لكن فلورنتينو بيريز رئيس النادي لا يزال على اتصال مع محيط اللاعب رغم ما حدث الصيف الماضي، وقناعته بأن مبابي هو الصفقة الاستراتيجية لفريقه لم تتغير.