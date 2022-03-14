الأثنين 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي يرغب بالعودة لبرشلونة

14 - مارس - 2022
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

A A A
طباعة المقال

يرغب نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، في العودة إلى برشلونة الموسم المقبل، بحسب تقرير صحفي إسباني.

فقد ذكر برنامج “إلـ تشيرنجيتو” الشهير، اليوم الاثنين، أن اللاعب يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان، خصوصا بعد تعرضه لصافرات استهجان من جمهور الفريق، قبل وأثناء مباراة بوردو، أمس، في الدوري الفرنسي.

وكان الصحفي الإسباني، جيرارد روميرو، قد زعم أيضًا أن خورخي ميسي، والد البرغوث، اتصل بمسؤولي برشلونة في الأيام الأخيرة، واستفسر عن إمكانية العودة إلى “كامب نو”.

ويرتبط ميسي مع سان جيرمان بعقد حتى صيف 2023، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

ورحل “البرغوث” عن البارسا الصيف الماضي صوب باريس، بسبب قانون اللعب المالي النظيف، الذي تطبقه رابطة الليجا.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من منوعات

ماكس فرستابن سائق رد بول
فرستابن يصمد أمام هجوم ساينز ويفوز بسباق جائزة كندا الكبرى
كيليان مبابي
مبابي يتهم نويل لو غرايت بتجاهل ما تعرض له من إساءة عنصرية
بريتني سبيرز
في شهر العسل.. بريتني سبيرز تواجه دعوى قضائية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

معامل الكهرباء
دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
هواتف آيفون تتعرض للاختراق
هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!