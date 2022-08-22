مفاجأة من هنا الزاهد لجمهورها

فاجأت الممثلة المصرية هنا الزاهد عن كشف أحدث أعمالها الفنية، حيث كشفت عن أنّها تحضر لمفاجأة جديدة تجهز لها في الوقت الحالي سيتم عرضها على منصة شاهد vip، مؤكدة على أنّ المسلسل سيكون مفاجأة للجمهور لاحتوائه على الدراما والرومانسية والكوميديا، مضيفة أنّها تهتم دائماً بوجود الجانب الدرامي في كل أعمالها الكوميدية لإظهار المشاعر التي تؤثر في المشاهدين.

وخلال لقائها مع برنامج «صباح العربية» على شاشة «العربية»، كشفت هنا الزاهد عن سعادتها بما حققه فيلم «بحبك» من نجاحات خليجياً، حيث تم تصنيف الفيلم الأعلى إيرادات في تاريخ السينما السعودية تحقيقاً للأعلى إيراداً وأرباحاً في تاريخ شباك السينما السعودية بحسب ما صرحت به الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وأعربت هنا الزاهد عن سعادتها الغامرة بما حققه الفيلم، بالإضافة لأنّها اكتشفت ما يَحظى به تَامِر حسني من قاعدة جماهيرية كبيرة في الخليج مكنت الفيلم بتحقيق إنجاز غير مسبوق على المستوى العربي.

وأضافت هنا الزاهد أن فرق السن لم يكن عائقاً لديها مع تامر حسني بل شَكّلا سَوِيّاً ثُنَائِياً فنياً ناجحاً مؤخراً، كما أنه ذات الفارق العمري (14عاماً) مع زوجها أيضاً أحمد فهمي في مسلسل “الواد سيد الشحات”.

وعلى المستوى الفني أو غيرة زوجها أحمد فهمي من تامر حسني، نفت هنا الزاهد ذلك، حيث أكدت أنه يُكِنّ لها الحب وتمنياته بالنجاح الكبير لها.

فيما كشفت هنا عن أنها في الوقت الحالي تقوم باستئناف فيلم «مستر إكس» مع أحمد فهمي ومن إنتاج السبكي، الذي بات قريباً الانتهاء منه.

ولفتت هنا الزاهد، خلال لقائها مع كاميرا «صباح العربية»، إلى أنها لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستشارك في السباق الرمضاني المقبل إذ إنها حالياً في مرحلة قراءة الأعمال المعروضة عليها.