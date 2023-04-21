الجمعة 1 شوال 1444 ﻫ - 21 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مفاجأة.. نيمار يكشف عن وجهته المستقبلية

منذ 13 ثانية
نيمار

نيمار

A A A
طباعة المقال

فاجأ النجم البرازيلي ومهاجم نادي باريس سان جيرمان “نيمار” متابعيه بتصريحات تكشف مستقبله وخطوته المقبلة عند نهاية مسيرته مع الفريق الباريسي.

وقال نيمار في مقابلة مع شبكة “جلوبو إسبورتي” البرازيلية “سأعود يوما ما إلى نادي سانتوس، سأعود قريبا”.

وأضاف “من الرائع العودة إلى منزلي بعد 10 سنوات، لقد حضرت من أجل تشجيع سانتوس أمام ساو باولو، ولكن للأسف المباراة انتهت بالتعادل”.

وتابع “أشعر بسعادة غامرة بالتواجد في هذا الفريق، فهو بمثابة بيتي، كما أنه قدمني للعالم، ومنحني كل شيء”.

ويرتبط نيمار البالغ عمره 31 عاما، بعقد مع سان جيرمان ينتهي في صيف 2025 مع إمكانية التمديد لموسمين حتى عام 2027.

وكان نيمار انتقل من سانتوس إلى برشلونة في صيف 2013 قبل أن ينضم إلى باريس صيف 2017 بصفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم بلغت قيمتها نحو 222 مليون يورو.

    المزيد من منوعات

    كارلو أنشيلوتي
    غير منطقي.. مدرب ريال مدريد غاضب من جدول مباريات كرة القدم
    صلاة العيد في المسجد الأقصى
    في المساجد والساحات.. ملايين المسلمين حول العالم أدّوا صلاة عيد الفطر
    كرة السلة - تعبيرية
    بسبب تدحرج الكرة إلى فناء منزله.. رجل يُطلق النار على طفلة ووالدها!

    الأكثر قراءة

    الفنانة شيرين عبد الوهاب
    بالصورة.. شيرين بشكل مختلف وتغيير جذري
    العيد- تعبيرية
    هذه الدول التي اعلنت عيد الفطر يوم السبت
    حوت "الأوركا"
    بالفيديو.. "الحوت القاتل" في بحر بيروت