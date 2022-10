مقابل 100 بقرة.. نجل زعيم افريقي يعرض الزواج على رئيسة وزراء إيطاليا

أثارت تغريدة كتبها نجل الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، اهتماما كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عندما عرض على رئيسة وزراء إيطاليا القادمة جورجيا ميلوني الزواج.

وفي 2 أكتوبر الجاري، كتب نجل الرئيس الأوغندي تغريدة على حسابه الموثق بـ”تويتر” يعرض فيها، ما بدا أنه مهر قدره 100 بقرة للزواج من ميلوني.

وأعاد نحو 850 شخصا هذه التغريدة، وكان المعلقون عليها من شتى أنحاء العالم، وكانت ردود فعلهم إزاءها متباينة.

I would give her 100 Nkore cows immediately! For being fearless and true!! pic.twitter.com/i2DuR8RioC

