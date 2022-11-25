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مقاييس مضبوطة... هكذا يحدد المنتخب المتأهل ثمن نهائي كأس العالم

منذ 13 ثانية
كأس العالم

كأس العالم

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على الرغم من أن الجولة الثانية من الدور الأول لكأس العالم 2022 في قطر ستكشف عن الملامح الأولى للمنتخبات المتأهلة للدور ثمن النهائي، فإن أغلب البطاقات ستظل على الأرجح رهينة المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وحددت قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بكأس العالم مقاييس مضبوطة لحسم التأهل لأول الأدوار الإقصائية، وتحديد هوية المتأهل عند التساوي في عدد النقاط في ختام الدور الأول.

ويتأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022 المنتخب المتصدر ووصيفه من كل مجموعة من المجموعات الثماني في الدور الأول، لكن في حال تساوي أكثر من منتخب بالمجموعة في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف العام، أي في كل مباريات الدور الأول.

وفي حال استمرار التعادل يتم المرور إلى عدد الأهداف المسجلة (أسبقية خط الهجوم)، وإذا استمر التعادل، يتم الاحتكام إلى المواجهة المباشرة بين المنتخبين، أو إلى عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية إذا كان عددها أكثر من منتخبين، ثم إلى فارق الأهداف وعدد الأهداف بين المنتخبات المعنية.

اللعب النظيف ثم القرعة
وفي حال كانت النتائج متساوية في الأهداف بشكل عام، ثم في الأهداف المسجلة، يتم اللجوء إلى اللعب النظيف، من خلال احتساب نقاط البطاقات الصفراء والحمراء.

وحسب قوانين اللعب النظيف المعتمدة من قبل الفيفا، يتم منح نقطة عن البطاقة الصفراء، و3 نقاط عن البطاقة الصفراء الثانية، أي الحمراء غير المباشرة، و4 نقاط عن البطاقة الحمراء المباشرة، كما يمنح عدد 5 نقاط عند حصول اللاعب على بطاقة صفراء ثم بطاقة حمراء مباشرة، ويتم منح الأسبقية في التأهل للمنتخب الذي يملك أقل عدد من نقاط اللعب النظيف.

أما عند التساوي في نقاط اللعب النظيف، فإن قاعدة الفصل الأخيرة تتمثل في سحب قرعة بين منتخبين أو أكثر.

    المصدر :
  • الجزيرة

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