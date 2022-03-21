مقتل سائح ايطالي هاجمه قرش ضخمٌ في الكاريبي

افادت صحيفة ديلي ميل بأن سائحا ايطاليا قد توفي بعدما عضّه قرش ضخم هاجمه في مياه جزيرة في البحر الكاريبي.

الرجل الذي يدعى “أنطونيو ستراشياليني”، هوجم من قبل قرش يبلغ طوله ٨ أقدام في جزيرة “سان اندريس” الكاريبية.

وعض القرش الرجل البالغ من العمر ٥٦ عاما في فخذه الجمعة ١٨ آذار.

وقد نشرت وسائل اعلام محلية صورا على منصات التواصل تظهر السائح الايطالي ملقيا على ظهره بعد الهجوم، والدم يسيل من مكان اصابته قبل ان يُنقل الى المستشفى.

غير انه تعرض لصدمة بعد الهجوم بسبب خسارته كمية كبيرة من الدم، ما أدى الى وفاته لاحقا.

وقد وصفت الحادثة بأنها الأولى من نوعها في المنطقة التي تعج بالفنادق ومراكز الغطس، وتعد واحدة من اكثر الاماكن التي تستقطب السياح في الجزيرة.

وقالت مدربة الغطس، “ميرلا زامبرانو”: “كلنا متفاجئون، هذه المرة الاولى التي يهاجم فيها قرش احد السياح في سان أندريس”.