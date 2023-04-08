مقتل فنان سوري وعائلته جراء حادث سير مروع في تركيا

لقي فنان سوري شهير وعائلته مصرعهم جراء حادث سير مروع تعرضت له سيارتهم على طريق كلس مطار غازي عنتاب في تركيا.

ونعى الفنان معد أحمد (الحسان) “36 عاماً” أقاربه وأصدقاؤه، والذي قضى متأثراً بإصابته البليغة في الحادث، مع زوجته “سارة محمد المصطفى” (32 عاماً) وطفله الصغير “عبد الرحمن” (عامان).

وذكرت وسائل إعلام أن الحادث وقع في وقت متأخر من الليل حيث اصطدمت سيارة عائلة الفنان السوري بسيارة تقل مواطنين أتراكاً ما أسفر أيضاً عن مقتل المحامي إيمره أوزمن (28 عاماً) والمحامي دوغوكان كوبيلي (29 عاماً).

وتوالت نعيات العزاء والرثاء للفنان الشعبي (معد الحسان) على وسائل التواصل الاجتماعي حيث وصفه محبّوه بأنه مطرب الرقة الأول.

وأشار آخرون أنه يعتبر من الفنانين أصحاب الشعبية الواسعة في مناطق الشمال السوري، حيث تخصص بغناء الألوان الفلكلورية والعراقية بشكل خاص.

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