مقتل مخرجة مصرية في حادث سير

أدّى حادث سير مرّع الى وفاة المخرجة المصرية الشابة، نسمة زعزوع، الخميس، على طريق السويس القاهرة، شرقي البلاد.

وتلقت السلطات بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير، على طريق السويس، وعلى الفور انتقل فريق أمني إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة المخرجة نسمة زعزوع، فيها تلفيات كبيرة من المقدمة، بحسب موقع “في الفن”.

كما تبين أن سبب الحادث اصطدام سيارة المخرجة بشاحنة نقل، بعدما اختلت عجلة القيادة في يد سائق النقل، فانحرف عن مساره واصطدم بسيارة المخرجة.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت توكيل الطب الشرعي لتشريح جثمان المخرجة التليفزيونية، لبيان أسباب الوفاة رسميا.

يشار إلى أن “نسمة زعزوع” حصلت على جائزة أفضل فيلم بالمهرجان القومي للسينما المصرية، عن فيلمها “سيدة”، والذي شارك في العديد من المهرجانات، منها مهرجان بي بي سي للأفلام العربية بلندن، وأيضًا ركن الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي.

ربنا يرحمك يا نسمه ويصبر محبينك واسرتك وزملائك#نسمة_زعزوع pic.twitter.com/Y421sxHmtS — Eslam Zakaria (@Eszakaria2020) June 16, 2022