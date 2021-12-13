مقطع فيديو للفنانة ليلى علوي في صحن المطاف والكعبة خلفها يثير جدلا واسعا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنانة المصرية، ليلى علوي، وهي تقوم بالدعاء في صحن المطاف والكعبة خلفها، ما أثار جدلا واسعا.

ونشر العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع، الذي نشرته ليلى علوي عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام”، وظهرت فيه الممثلة المصرية وهي تنظر إلى الكاميرا ومن ثم ترفع يديها إلى السماء وتبدأ بالدعاء، حيث انتقدها العديد من الأشخاص، فيما دافع عنها البعض الآخر.

تركت الكعبه و تحمست و خشعت للكاميرا

ليلى علوي مسويه تدعي وهي ما تدري انها تتصور 😂😂 pic.twitter.com/gp0JDlU2iA — ‏﮼فاطمة ‏﮼ ✨🇸🇦 (@ito0oma9) December 12, 2021

الدعاء للكاميرا، لأحبابها أو لمن طلب الذكرى. والدعاء يجوز بكل الإتجاهات، أهم شيء النية الخالصة.#ليلى_علوى لها لقطات، ويكفي ذهابها إلى #مكة لنحسن الظن بها، والقبول من الله سبحانه. https://t.co/f8jgBQ80ln — محمد آل تعش🇰🇼 (@bus_ya_gahar) December 12, 2021

وكانت الفنانة المصرية، ليلى علوي، قد وجهت رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي ‏عهده، الأمير محمد بن سلمان.‏

وقالت: “نعتز كثيرا بالملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونشاركهم الفرحة بالفن السعودي الذي يدعو الفن المصري إلى جانبه في مودة ومحبة وعراقة، إن القيادة السعودية محبة للفن والسينما والثقافة”.

وأكدت علوي في كلمتها كذلك أنها لا تستطيع أن تصف مدى سعادتها بالتواجد في السعودية، ووجهت الشكر للقائمين على المهرجان لتكريمها عن مشوارها الفني الطويل، الذي بدأته منذ أن كانت طفلة صغيرة.