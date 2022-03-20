الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مكافأة ضخمة من ريال مدريد لمبابي

20 - مارس - 2022
كيليان مبابي

كيليان مبابي

"ماركا" الإسبانية
A A A
طباعة المقال

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن قيمة المكافأة التي سيحصل عليها الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في حال انتقاله مجانًا لريال مدريد في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، وقد رفض كل محاولات ناديه من أجل التجديد، وسط تكهنات تفيد باتفاقه مع ريال مدريد.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن مبابي سيحصل على مكافأة توقيع من ريال مدريد قدرها 80 مليون يورو، وهو رقم كبير جدًا سيضعه بالقرب من قائمة أعلى تعاقدات ريال مدريد عبر التاريخ.

وحاول ريال مدريد ضم مبابي في الصيف الماضي، وقدم بالفعل عرضين رسميين لسان جيرمان، لكن الأخير رفضهما.

ونجح ريال مدريد في الإطاحة بباريس سان جيرمان، من ثمن نهائي دوري الأبطال، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-2، في مجموع المباراتين.

    المزيد من منوعات

    ياسمين عبد العزيز
    بعد رحلتها العلاجية اول ظهور لـ ياسمين عبد العزيز.. والجمهور: نوريتنا ووحشتينا
    ضفدع- تعبيرية
    طبق فرنسي شهير يهدد البيئة.. والسبب ضفدع
    نواه لايلس
    نواه لايلس يتألق في تصفيات سباق 200 متر في البطولة الأمريكية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    الدولار
    لماذا ارتفع الدولار مجدداً؟