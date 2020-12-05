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مكتشف لقاح كورونا يدخل قائمة أغنى 500 شخص في العالم

منذ 3 دقائق
مدير شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

مدير شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

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لم يكن في توقعات مدير شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين في يوم من الأيام ، أن يدخل قائمة أغنياء العالم .

انضم مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين إلى قائمة أغنى 500 شخص في العالم، بموافقة بريطانيا على استخدام لقاح كورونا الذي تنتجه شركته بالتعاون مع “فايزر” الأمريكية.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” الإخبارية أن “أسهم الشركة الألمانية قفزت بنسبة 8% تقريبا خلال أسبوع وارتفعت بأكثر من 250% لهذا العام”.

ووفقا لإحصائيات الوكالة للمليارديرات، فإن “شاهين تركي المولد، دخل قائمة أغنى 493 شخصا على هذا الكوكب بثروة صافية تبلغ 5.1 مليار دولار”.

وأعلنت بريطانيا عن موافقتها على استخدام لقاح كورونا الذي تنتجه الشركتان، فيما قالت “فايزر” و”بيونتيك”، إن “فعالية اللقاح تصل إلى 95% في الوقاية من المرض”.

ولا تزال الشركتان في انتظار قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لتسجيل اللقاح والاعتراف بفعاليته.

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