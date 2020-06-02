ملاكم شهير يتحمّل تكاليف جنازة فلويد

عرض الملاكم الشهير فلويد مايويذر تحمّل تكاليف جنازة جورج فلويد، الرجل الأميركي من أصل إفريقي، والذي فجرت وفاته، بينما كان رهن احتجاز الشرطة في مينيابوليس، احتجاجات في كافة أنحاء الولايات المتحدة.

وأكدت شركة مايويذر برودكشنز، المسؤولة عن الترويج لبطل العالم السابق في خمسة أوزان، في حسابها على تويتر، تقديمها للعرض.

وقالت العديد من وسائل الإعلام إن أسرة فلويد وافقت على العرض حسبما ذكرت “رويترز”.

وفجرت واقعة وفاة فلويد غضبا عارما في الولايات المتحدة وخارجها، وتحدث عنها العديد من الرياضيين المحترفين، ومن بينهم مايكل جوردن أسطورة كرة السلة الأميركية.

وكانت عائلة جورج فلويد، قد أعلنت الاثنين، أن ابنها سيوارى الثرى، الثلاثاء المقبل، في هيوستن.

وقال محامي العائلة بنكرامب خلال مؤتمر صحفي إنه بانتظار حلول موعد الجنازة صباح الثلاثاء في الساعة 11 (16:00 توقيت غرينيتش) في هيوستن حيث تقيم عائلة الراحل، ستقام مراسم تأبين أخرى له في مناطق أخرى من البلاد.

وأوضح أن أول حفل تأبين للراحل سيقام عصر الخميس في مينيابوليس بولاية مينيسوتا (شمال) حيث قضى فلويد (46 عاما) اختناقا عندما ضغط شرطي بركبته على عنقه حتى الموت بعدما اعتقله مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضا، في واقعة أثارت موجة احتجاجات عنيفة امتدت إلى عشرات المدن الأميركية.

وأضاف المحامي أنه يوم السبت سيجري حفل تأبين ثان في نورث كارولاينا، حيث ولد فلويد، من دون مزيد من التفاصيل.

أما عشية الجنازة التي ستقام، الثلاثاء، في هيوستن بولاية تكساس حيث نشأ الراحل فسيسجى الجثمان طوال مساء الاثنين لكي يتسنّى للجمهور إلقاء تحية الوداع عليه.